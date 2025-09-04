jueves 4  de  septiembre 2025
Imputan a herederos de líder nazi por encubrir robo de la obra "Retrato de una dama"

Las obra fue hallada en Mar del Plata, 400 Km al sur de Buenos Aires, en manos de la familia de Kadgien, quien falleció en Argentina en 1978

La pintura Retrato de una dama, del italiano Giuseppe Ghislandi, aparece en Argentina, en una propiedad vinculada a la familia del líder nazi Friedrich Kadgien.

Captura de pantalla/Youtube/eldoce

MAR DE PLATA.- La hija y el yerno de un jerarca nazi que sustrajo obras de arte en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial fueron imputados por "encubrimiento" este jueves en Argentina, informó la fiscalía tras el hallazgo de una pintura del siglo XVIII y de 22 estampas de Henri Matisse.

Patricia Kadgien, de 58 años e hija del financiero nazi Friedrich Kadgien, y su marido de 60 fueron imputados tras entregar el miércoles un retrato del barroco italiano que no había sido hallado inicialmente en una serie de todos los análisis realizados el lunes.

El Procurador General de la República de Mar del Plata, Daniel Adler (centro), y el fiscal federal Carlos Martínez (izquierda) ofrecen una conferencia de prensa frente a una pintura, identificada por el periódico holandés AD como Retrato de una dama, del retratista barroco italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), presuntamente robada por los nazis a un coleccionista de arte judío holandés. 
Autoridades de Argentina hallan pintura robada "Retrato de una dama"
La pintura Retrato de una dama, del italiano Giuseppe Ghislandi, aparece en Argentina, en una propiedad vinculada a la familia del líder nazi Friedrich Kadgien.
Hallan en un aviso inmobiliario en Argentina pintura robada por los nazis

En estas requisas, la policía sí encontró 22 estampas de la década de 1940 del francés Matisse (1869-1954), el maestro del fauvismo, y otras pinturas cuya procedencia aún no se ha determinado.

Las obras fueron halladas en Mar del Plata, 400 Km al sur de Buenos Aires, en manos de la familia de Kadgien, quien falleció en Argentina en 1978. Fue conocido en su época como el 'mago de las finanzas' de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El óleo Retrato de una dama, del italiano Giuseppe Ghislandi (1655–1743), "era parte de la colección del curador judío Jacques Goudstikker (...) y había sido robado de su galería en los Países Bajos por las tropas del Tercer Reich", detalló la fiscalía.

Investigación

En el marco de una investigación de más de una década del diario neerlandés AD, fue identificada cuando la familia Kadgien en un descuido publicó una foto en una inmobiliaria que mostraba el interior de una casa en la que aparecía el cuadro colgado sobre un sofá verde.

El periodista neerlandés Peter Schouten había visitado la casa porque investigaba el pasado del jerarca nazi y no obtuvo respuesta, pero vio el cartel de venta. Tras una búsqueda en línea, Shouten vio el cuadro en la quinta foto de la publicación.

"Enloquecí, por supuesto", dijo a radio Rivadavia. "Mandé toda la información a Holanda, allá se pusieron a trabajar con las instituciones oficiales y me confirmaron que sí, que era ese cuadro, que no había chance de que fuera réplica".

Su hallazgo, difundido por AD la semana pasada, catapultó una investigación de la policía federal argentina e Interpol.

El abogado de los Kadgien, Carlos Murias, ha dicho a periodistas que argumentará que el delito está prescrito. Sin embargo, los delitos enmarcados en el contexto de un genocidio no prescrito, de acuerdo a la legislación argentina y el derecho internacional.

Miles de nazis cruzaron el Atlántico después de la guerra y muchos se refugiaron en Argentina y Chile.

FUENTE: AFP

