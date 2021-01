Paris Fashion Week lleva su pasarela a lo virtual

"Confirmamos que no puede haber reuniones públicas en la Paris Fashion Week", dijo la federación este lunes a través de un comunicado emitido a The Associated Press. "Las casas aún pueden organizar desfiles reales, con modelos, transmitidos en vivo, siempre que sus eventos sean a puerta cerrada", agregó el organismo de moda.

Aunque París técnicamente no está en cuarentena radical, existen estrictas restricciones que limitan los movimientos en todo el país, incluidas las 6:00 p.m. o las 8:00 p.m. con toque de queda. El incumplimiento reiterado de las reglas puede resultar en una pena de prisión de seis meses.

El segundo cierre de Francia terminó el 15 de diciembre, pero los restaurantes, bares, cines, teatros y museos permanecen cerrados.

Con respecto a la Milan Fashion Week, a pesar de los mejores esfuerzos del consejo italiano de la moda para mantener un nivel mínimo de shows en vivo, las mejores marcas también han optado por mostrar sus colecciones sin invitados, periodistas o fotógrafos presentes.