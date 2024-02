Paul McCartney recupera un bajo que le fue robado hace cinco décadas

En esta foto de archivo tomada el 27 de julio de 2017, el músico británico Paul McCartney se presenta durante un concierto como parte de su gira One on One en el Hollywood Casino Amphitheater en Tinley Park, Illinois.

LONDRES.- El excomponente de los Beatles Paul McCartney anunció el viernes haber recuperado un instrumento que perdió hace más de 50 años, con la que grabó temas como Love Me Do, She Loves You y Twist and Shout.