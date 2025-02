Paz Vega: "Más que un sueño, dirigir es una necesidad"

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Paz Vega en el Kimpton Epic Hotel, en el centro de Miami, sobre esta nueva faceta por la cual había esperado desde que inició su carrera en el séptimo arte.

“Más que un sueño, yo creo que es una necesidad. Desde que empecé a trabajar en esta profesión actriz, siempre he tenido en la cabeza la idea de dirigir algún día; solo que hasta que no se me cruzó eso que quería contar, no empecé. Y esto pasó como hace unos seis, siete años, que fue cuando vino esta esta idea abstracta y dije: quiero bajar la tierra, escribir un guion y a ver quién me ayuda a levantar esto. Y ahora estamos aquí. Nos hace muchísima ilusión a todos los que hemos hecho posible esta película estar aquí en Miami y presentarla en el Recent Cinema. Para nosotros, esto es muy importante”, expresó la actriz.

Ambientada en el verano de1984 en Sevilla, la historia sigue a Rita y Lolo, dos hermanos de 7 y 5 años que viven en el seno de una familia humilde y de clase trabajadora. Empiezan las vacaciones de verano, el sol pega fuerte y todo el país está en plena fiebre futbolística tras la clasificación de España para los cuartos de final de la Eurocopa. Rita sueña con ir a la playa, pero en casa se hace siempre lo que dice su padre, y para él ver los partidos es, desgraciadamente, la prioridad. Por primera vez, Rita empieza a preguntarse por qué es así. También empieza a darse cuenta de que su hogar cada vez es menos seguro, sobre todo para su madre. En un intento de huir de su entorno, Rita se sumerge en su imaginación, buscando una forma de soportar lo insoportable, en lo que resultará ser su último verano como niña inocente.

Con las actuaciones de Sofía Allepuz, Alejandro Escamilla, Paz Vega y Roberto Álamo.

Su musa

Pero ¿qué ocurrió hace unos siete años que inspiró a Vega a concebir hoy el guion de Rita? La cineasta encontró inspiración en situaciones cotidianas o historias que leyó en la prensa sobre la violencia doméstica y cómo ese ambiente hostil afecta a una etapa tan vulnerable como la infancia.

“Bueno, sin adelantar nada de la trama, digamos que la propia vida, la propia realidad. Las noticias, los periódicos, me hicieron pensar que había que hablar de este tema. Qué pasa cuando en una familia existe la violencia. Y cómo esa violencia es recibida por los más pequeños, que son las grandes víctimas, porque ellos no tienen culpa de nada. A veces, el mundo de los adultos es demasiado invasivo para los pequeños y quise contar esto. Ahí fue que empecé a escribir y al final la pude levantar”, contó.

Y es que las vivencias o traumas durante la niñez pueden reflejarse en la edad adulta, para bien o para mal.

“Absolutamente, se repiten patrones que ha que se han aprendido en la infancia y se arrastran cuestiones muy difíciles de eliminar, porque la personalidad se forja en la infancia. Al final, si queremos tener un adulto sano, hay que ver cómo cuidamos a nuestros niños. Entonces, la película también genera un poco esa reflexión”, expuso.

“Pienso que siempre tenemos que mejorar como padres y estar pendiente de qué hacemos, de qué no hacemos por nuestros hijos para para tener un futuro con gente sana mentalmente. Y eso es algo que deberíamos pensar”.

Precisamente, el filme insta a reflexionar sobre el cuidado de la niñez.

“La película habla de cuidar la infancia, de cuidar el amor, de la importancia de amarse quererse, de que nuestros niños vivan en un entorno seguro, que se sientan protegidos. Y que sientan que entre sus padres hay amor es fundamental. No siempre esto pasa. Los niños tienen un radar increíble y tan desarrollado que se dan cuenta de todo. Cuando algo está mal en la pareja, ellos son los primeros que sufren las consecuencias. Y eso tenemos que cuidarlo”, dijo.

Un reto superado

Para Vega, dirigirse a sí misma en un filme que también protagoniza y además escribió fue una tarea extenuante.

“Fue agotador, o sea, rodar me encanta, me desenvuelvo muy bien en el set, con los horarios y la adrenalina del día a día. Pero es verdad que llegar por la mañana y ya vestirte del personaje, entrar y salir del plano, es una experiencia que te vuelve un poco loca. Y es difícil tener esa libertad como actriz delante de la cámara que tengo cuando alguien me dirige, que me dejo ir”, detalló.

“Pero ser directora de ti misma es algo, ahí hay un lugar raro que demanda mucha concentración, porque, además, no puedes dejar de dirigir, incluso aunque estés actuando. Entonces es complicado de gestionar. Pero ha sido una experiencia bonita. Y el personaje es muy bonito también”, agregó.

La actriz y directora considera que su personaje en Rita podría reflejar la realidad de muchas mujeres en la vida real.

“Es una mujer sufriente, sumisa, que ama a sus hijos por encima de todo. Y que intenta salvar a esos niños y salvarse ella de esa situación. Es un personaje muy lindo, en el que muchísimas mujeres se podrían ver reflejadas, sobre todo, mujeres de otra época, nuestras madres o abuelas. Es un retrato fiel de una generación de mujeres, de madres que no tuvieron otra opción, que desde que nacieron ya sabían que su único camino en la vida era casarse, tener hijos, ser cuidadora. Nunca se les habló de autorrealización, de estudiar, trabajar o de ser independientes”, indicó.

“Ellas ya estaban predestinadas a ese rol, tristemente. Y muchas de ellas, sobre todo, nuestras madres fueron esa generación bisagra, de mujeres que sí vieron que hay otra posibilidad, que ser madre y esposa no es lo único que una mujer puede ser. Y fueron ellas las que nos dijeron que estudiáramos y trabajáramos, que fuéramos independientes, que nos casáramos si queríamos, pero que eso no fura la única opción, que hay vida más allá del matrimonio”, añadió.

Asimismo, Vega asegura que desea seguir colocándose detrás de cámaras y contando historias en la gran pantalla, pero no dejará de actuar. Y adelantó que ya sabe escribió su próxima película.

“Mi idea es que esto no sea solo una anécdota. De hecho, ya he terminado mi siguiente guion. Espero más pronto que tarde rodarlo, puede ser al final de este año. Y me gustaría seguir contando historias. Creo que hay muchas cosas en las que puedo aportar mi visión. Y evidentemente seguir trabajando como actriz”.