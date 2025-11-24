lunes 24  de  noviembre 2025
Película de concierto de Billie Eilish será dirigida por James Cameron

La ganadora de nueve premios Grammy anunció en julio que estaba trabajando en un nuevo proyecto junto al director de Titanic

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish llega a la 64 entrega de los Grammy en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas el 3 de abril de 2022. Si Eilish gana los siete premios a los que aspira, será la mujer más galardonada en los Grammy en un solo año.

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish llega a la 64 entrega de los Grammy en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas el 3 de abril de 2022. Si Eilish gana los siete premios a los que aspira, será la mujer más galardonada en los Grammy en un solo año.

AFP/Ángela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El documental en 3D del concierto de Billie Eilish será estrenado por Paramount Pictures, según reveló la artista en su cuenta de Instagram durante la última noche de su gira Hit Me Hard and Soft en San Francisco. La película, codirigida por Eilish y James Cameron, llegará a los cines el 20 de marzo de 2026.

"Esta es una de mis giras favoritas y poder capturarla y codirigir esta película ha sido un sueño hecho realidad. Tengo muchas ganas de que la vean", escribió Eilish.

En julio, la ganadora de dos premios Óscar y nueve premios Grammy anunció en un concierto en Manchester que estaba trabajando en algo especial que la obligaba a usar el mismo atuendo en varias citas con el cineasta detrás de Titanic.

"No puedo decir mucho al respecto, pero lo que sí puedo decir es que estoy trabajando en algo muy, muy especial con alguien llamado James Cameron y será en 3D. Así que, tómenlo como quieran, y estos cuatro espectáculos aquí en Manchester, ustedes y yo, somos parte de algo que estoy haciendo con él. Está entre el público, solo lo digo. Así que no se preocupen, y además, probablemente usaré este mismo atuendo durante unos cuatro días seguidos”, dijo al público.

Hace un año, Lightstorm de Cameron anunció una colaboración con Meta para traer más contenido en 3D con propiedad intelectual de renombre, incluyendo conciertos, a los auriculares Meta Quest.

Las películas anteriores de Eilish incluyen el documental de 2021 Billie Eilish: The World's a Little Blurry y la película del concierto Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

