Película "The Garfield Movie" conquista la taquilla norteamericana

LOS ÁNGELES.- The Garfield Movie, Furiosa: A Mad Max Saga e IF fueron las películas más populares este fin de semana en Estados Unidos . Al diferencia del fin de semana anterior en que ambas se estrenaron, la película de Garfield (Sony) quedó de primera, y la de Furiosa (Warner Bros) iba en un reñido en tercer lugar con IF (Paramount).

Se estima que tanto IF como Furiosa recaudaron unos 10,8 millones de dólares, aunque IF parece tener ligera ventaja.

Garfield bajó solo 42% en su segundo fin de semana en los cines norteamericanos. También dominó la taquilla a nivel mundial, añadiendo 27 millones de territorios internacionales, para un total mundial de 152,2 millones. La película animada que cuenta con la voz de Chris Pratt esencialmente tendrá el mercado dominado hasta que salga Inside Out 2 el 14 de junio.

Otras películas

Furiosa, entretanto, bajó 59% con respecto a su primer fin de semana, añadiendo 10,8 millones de dólares en 3.864 cines en Estados Unidos y Canadá. Con ello, lleva 49,7 millones a nivel doméstico y 114,4 millones a nivel internacional, con un presupuesto de producción de 168 millones.

Hubo varias películas que se estrenaron en más de 1.000 cines este fin de semana: Haikyu!! The Dumpster Battle (Sony/Crunchyroll); In a Violent Nature (IFC); Summer Camp (Roadside Attractions) y Ezra (Bleecker Street). Ninguna estuvo entre las cinco películas más taquilleras.

Disney también sacó Young Woman and the Sea, una película que ha tenido buena crítica, con Daisy Ridley haciendo el papel de la primera mujer en nadar por el Canal de la Mancha, pero no reportó cifras de taquilla. Hit Man de Richard Linklater está exhibiéndose en algunos cines antes de su estreno en streaming la próxima semana, pero Netflix no publica cifras de taquilla.

En tercer lugar quedó IF con 10,8 millones de dólares en su tercer fin de semana. La película de John Krasinski sobre amigos imaginarios, con las actuaciones de Ryan Reynolds y Cailey Fleming, tiene un acumulado de más de 80,4 millones a nivel doméstico.

Kingdom of the Planet of the Apes (Disney/20th Century Studios) quedó de cuarta en su cuarto fin de semana, con 8,8 millones de dólares. Lleva un acumulado de 140 millones de dólares a nivel doméstico y 337,1 millones a nivel global.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

Taquilla

1. "The Garfield Movie" - $14 millones.

2. "IF" - $10,8 millones.

3. "Furiosa: A Mad Max Saga" - $10,8 millones.

4. "Kingdom of the Planet of the Apes" - $8,8 millones

5. "The Fall Guy" - $4,2 millones.

6. "The Strangers: Chapter 1" - $3,6 millones.

7. "Haikyu!! The Dumpster Battle" - $3,5 millones

8. "In a Violent Nature" - $2,1 millones.

9. "Ezra" - $1,2 millones.

10. "Sight" - $1,1 millones.

FUENTE: AP