jueves 25  de  diciembre 2025
Películas para disfrutar con la familia en Navidad

DIARIO LAS AMÉRICAS te presentamos una lista de películas navideñas que pueden encontrarse en plataformas de streaming para que compartas con los tuyos

Escena del filme El Expreso Polar.&nbsp;

Escena del filme El Expreso Polar. 

Captura de pantalla/Youtube/Joyas De La Animación
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El día de Navidad se convierte en una fecha perfecta para compartir con la familia y amigos, desconectarse y disfrutar de un momento de desconexión de la rutina.

Por ello, en DIARIO LAS AMÉRICAS te presentamos una lista de películas navideñas que pueden encontrarse en plataformas de streaming para que compartas con los tuyos en este día de descanso, con una dosis de magia y nostalgia.

Home Alone

Un clásico de la temporada decembrina. Protagonizada por Macaulay Culkin, el filme cuenta la historia de Kevin, un niño que tras una discusión familiar, es olvidado por accidente durante las vacaciones familiares decembrinas.

Cuando se dan cuenta de que Kevin quedó solo en casa, intentan regresar. En medio de este tránsito, el pequeño se da cuenta de que dos ladrones quieren entrar a su hogar, así que se convierte en el defensor de su propiedad y hace todo lo posible por darles una lección que no olvidarán.

La Joya de la Familia

Protagonizada por Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams y Diane Keaton, la comedia navideña expone las diversas dinámicas familiares y cómo en medio de las fiestas pueden desarrollarse conflictos y dificultades.

El filme cuenta la historia de Everett Stone (Dermont Mulroney), quien vuelve a casa para celebrar la Navidad con la familia junto con su novia (Parker), a quien desea pedirle matrimonio. No obstante, la familia quiere separarlos y poco a poco ella va entendiendo que no necesita ser perfecta para encajar.

It’s a Wonderful Life

Protagonizada por James Stewart y Donna Reed, este clásico de la década de los 40 sigue a un ángel que es enviado a la Tierra para recuperar sus alas; sin embargo, debe cumplir una misión: ayudar a un empresario frustrado y obsesionado con el trabajo a volver a encontrar el sentido de su vida.

El Expreso Polar

Protagonizada por Tom Hanks y nominada a tres premios Oscar, sigue a un niño que, en la Nochebuena, sube al Expreso Polar y emprende un viaje al Polo Norte. Acompañado de otra niña, el pequeño descubre el valor de la amistad y el verdadero significado de la Navidad, experiencia que lo hace creer y seguir escuchando el tintinear de un cascabel que Santa le regalo en aquel viaje.

Santa Cláusula

Este filme de 1994, y protagonizado por Tim Allen, cuenta la historia de Scott Calvin, un hombre adicto al trabajo que durante una Nochebuena con su hijo, ve caer a Santa, quien trataba de ingresar a la casa por la chimenea. En ese momento, se ve obligado a tomar su lugar y convertirse en Santa Claus.

Los que se quedan (The Holdovers)

Ganadora de un premio Óscar, cuenta la historia de un profesor que debe cuidar junto con la cocinera a un estudiante sin planes familiares para celebrar la navidad. Forzados a convivir y aprender a lidiar uno con el otro, los tres descubren muchas cosas de sí mismos y desarrollan un vínculo que los une y transforma sus vidas.

El Extraño Mundo de Jack

Dirigida por Tim Burton, el filme narra la historia de Jack, el rey de la tierra del Halloween, cansado de siempre hacer lo mismo quiere probar suerte con otra de las fiestas de temporada. Así, Jack se interesa por las fiestas navideñas y quiere secuestrar a Santa Claus para poder tomar el control de la Navidad y crear su propia versión.

