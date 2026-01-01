Películas más esperadas que llegan al cine en 2026

Woody, Buzz y el resto de los juguetes regresan en el primer tráiler de Toy Story 5, la quinta entrega de la icónica saga de Pixar.

MIAMI. - El 2026 se perfila como un año lleno de éxitos ambiciosos para la industria del cine , con el regreso de directores legendarios, secuelas icónicas y adaptaciones literarias de alto presupuesto. A pocos días de que empiece la temporada de premios, Hollywood ya tiene la mira en los grandes estrenos de este año.

En DIARIO LAS AMÉRICAS te compartimos los detalles de los títulos que ya tienen fecha marcada en el calendario:

Cumbres Borrascosas

Fecha de estreno: 13 de febrero de 2026

La directora Emerald Fennell (Saltburn) trae una nueva y provocadora visión del clásico de Emily Brontë. Esta adaptación de Warner Bros. estará protagonizada por Margot Robbie como Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, prometiendo una versión visceral y moderna del romance gótico.

Super Mario Galaxy: la película

Fecha de estreno: 3 de abril de 2026

Tras el éxito arrollador de la primera entrega, Illumination y Nintendo regresan con una secuela que, según reportes, podría explorar elementos de Super Mario Galaxy. Chris Pratt y Anya Taylor-Joy retoman sus voces en una aventura que promete expandir el universo de los videojuegos en la pantalla grande.

Michael

Fecha de estreno: 24 de abril de 2026

Dirigida por Antoine Fuqua, esta película biográfica explorará la compleja vida del Rey del Pop. El papel principal es interpretado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien ha sorprendido por su parecido físico y vocal. La cinta cubrirá desde sus inicios en los Jackson 5 hasta su estrellato mundial.

El Diablo Viste a la Moda 2

Fecha de estreno: 1 de mayo de 2026

¡Miranda Priestly está de vuelta! Esta secuela se centra en una Miranda al final de su carrera enfrentando el declive de las revistas tradicionales, mientras se reencuentra con su ahora poderosa exasistente, Emily Charlton (Emily Blunt). Se ha confirmado el regreso del elenco original, incluyendo a Meryl Streep y Anne Hathaway.

Toy Story 5

Fecha de estreno: 19 de junio de 2026

Disney y Pixar traen de vuelta a Woody y Buzz Lightyear bajo la dirección de Andrew Stanton. En esta ocasión, los juguetes se enfrentarán a su mayor amenaza hasta ahora: la obsesión de los niños por la tecnología y los dispositivos electrónicos, que están desplazando a los juguetes tradicionales.

La Odísea

Fecha de estreno: 17 de julio de 2026

El aclamado director Christopher Nolan regresa con una épica producida por Universal. Aunque los detalles se mantienen bajo llave, se sabe que es una adaptación de la epopeya de Homero filmada en IMAX, con un elenco estelar que incluye a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya y Anne Hathaway.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Fecha de estreno: 20 de noviembre de 2026

Basada en la nueva novela de Suzanne Collins, esta precuela nos lleva 24 años antes de las aventuras de Katniss Everdeen. La historia se centra en los 50º Juegos del Hambre (el Segundo Vasallaje de los Veinticinco) y el joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, muestra cómo logró sobrevivir a la arena.