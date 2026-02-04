miércoles 4  de  febrero 2026
Penélope Cruz protagoniza nueva comedia romántica de Nancy Meyers

Después de 11 años de ausencia, una de las cineastas más influyentes de la comedia romántica regresa con una nueva película

La actriz española Penélope Cruz llega a la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York.

La actriz española Penélope Cruz llega a la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York.

AFP/Ángela Weiss
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Después de 11 años de ausencia, la directora Nancy Meyers, una de las cineastas más influyentes de la comedia romántica, regresa con una nueva película. La actriz española Penélope Cruz lidera un reparto minado de estrellas de Hollywood que ya está llamando la atención del público.

Kieran Culkin, Jude Law, Emma Mackey y Owen Wilson completan el elenco. Aunque la sinopsis de la película no se ha revelado aún, múltiples fuentes confirmaron a Variety que se trata de una versión de Paris Paramount, un proyecto que Meyers inició con Netflix en la primavera de 2023.

“La película trata sobre un grupo de personas que hacen una película y la magia y el misterio de lo que hacemos”, había explicado Meyers en Instagram en su momento.

Según informes, las negociaciones en Netflix fracasaron cuando el presupuesto del filme se disparó a 150 millones de dólares, superando los 130 millones que la plataforma de streaming estaba dispuesta a invertir en el proyecto.

Posteriormente, los directores de Warner Bros. Motion Picture Group, Pam Abdy y Mike DeLuca, llegaron a un acuerdo para resucitar el guion de Meyers y darle la oportunidad de regresar con una nueva historia.

Ícono de las romcom

Elencos repletos de estrellas que incluyen a Anne Hathaway, Cameron Díaz, Meryl Streep, Jack Black, Diane Keaton, Jack Nicholson, Kate Winslet, Robert De Niro, entre otros, así como una estética cinematográfica propia y fácilmente reconocible, han convertido a Nancy Meyers en uno los nombre de es uno de los más reconocidos en el género de comedia romántica.

Sus películas han recaudado más de mil millones de dólares en taquilla mundial, con títulos como What Women Want, Something's Gotta Give, The Holiday, It's Complicated y la franquicia Father of the Bride.

Fue nominada al Óscar al mejor guion original en 1981 por la exitosa película de Goldie Hawn, Private Benjamin. Un remake de su comedia sobre Diane Keaton, Baby Boom, está actualmente en producción en Amazon MGM, dirigido por Michael Showalter.

La nueva cinta llegará a cines en Navidad de 2027.

