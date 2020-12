Piden liberación de Sama Abdulhadi, primera DJ palestina

Según Ammar Dweik, director de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Palestina, una organización creada por la Autoridad Palestina, Abdulhadi había recibido permiso de las autoridades para realizar el concierto.

"Pedimos su liberación porque su arresto no es lógico (...) había recibido un permiso del ministerio de Turismo", dijo a la AFP.

"Nabi Musa no es solo un sitio religioso sino también un sitio turístico (...) y si la música electrónica no era apropiada allí, el ministerio no debería haber dado su permiso", añadió Dweik, quien aseguró que su detención se prolongó este martes por 15 días.

La familia de la DJ, que pidió explicaciones a las autoridades, dijo en un comunicado que la solicitud de libertad bajo fianza había sido rechazada.

Los videos en redes sociales, que muestran a hombres y mujeres bailando en Nabi Musa, desataron una ola de indignación al argumentar que se trata de una profanación del lugar, que también alberga una mezquita.