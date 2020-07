Piden que 18 de julio sea el Día de la Música Urbana en Cuba

Embed

Los seguidores del El Dany se volcaron a las calles para despedir a su ídolo.

El reguetonero cubano El Dany, integrante del dúo Yomil y El Dany, falleció a primeras horas del pasado sábado, 18 de julio, en La Habana, a la edad de 31 años.

De acuerdo con medios cubanos, El Dany murió en el Hospital Calixto García, en La Habana.

Enfermeras declararon que habría fallecido por un paro cardíaco.

Daniel Muñoz, que artísticamente se hacía llamar El Dany, fue una de las figuras más populares del género urbano en Cuba. Antes de unirse con su compañero Yomil, estudió Medicina.

En 2009 formaron el dúo DpuntoD, pero dos años después se separaron. Pese a ello, en 2015 volvieron a trabajar juntos en la música para lograr así, ubicarse como los pioneros del trap en Cuba bajo el nombre Yomil y El dany.

Hace pocas horas, Yomil expresó su dolor por el fallecimiento de su amigo.

"Estoy tratando de ser lo más fuerte posible porque todo va a seguir, pero nunca voy a recuperarme; fueron muchos años juntos. Yo juro públicamente que su legado estará vivo por siempre. Es muy duro el dolor que siento, señores. Ustedes no tienen noción de cuantas cosas pasamos juntos. Y lo hicimos y lo logramos y nos faltaban muchas cosas más por hacer", afirmó Yomil.

"Sinceramente estoy sacando las fuerzas de donde no las tengo. Ayer me pasé el día mal. Hoy igual: amanecí mal. Yo no me lo creo. Lo que sucedió con él fue una negligencia médica", aseveró el cantante acerca de la muerte de El Dany.

Asimismo, relató que el fallecido artista estuvo por varios días con un dolor en las piernas. "Entró hace una semana al hospital por un simple dolor, le hicieron muchas pruebas y no sabían qué era. Decidieron dejarlo ingresado y ponerle un tratamiento por 10 días. Supuestamente creían que tenía un problema en los nervios", dijo Yomil, quien aseguró que un día antes de su muerte pudo compartir con el intérprete y ver el mismo brillo en sus ojos. "Yo estuve el día anterior (a la muerte) y tenía el mismo brillo en los ojos, nos reímos. Pero que me iba a imaginar que ese sería el último día que vería a mi hermano".