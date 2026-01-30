viernes 30  de  enero 2026
Pieter Mulier abanonda dirección artística de la firma francesa Alaïa

Este cambio se enmarca en un contexto de renovación de las direcciones artísticas de las grandes casas de moda en los últimos dos años

Captura de pantalla del Instagram del diseñador y estilista belga Pieter Mulier

Captura de pantalla del Instagram del diseñador y estilista belga Pieter Mulier

Captura de Pantalla / pieter_mulie / Instagram

PARÍS.- El estilista belga Pieter Mulier, director artístico de Alaïa desde hace cinco años, deja la firma francesa, anunció el viernes la marca. Mulier, un creador muy discreto, supo imponerse en los últimos años como uno de los estilistas más respetados de su generación.

"Agradecemos sinceramente a Pieter por su visión y su compromiso, que han escrito un capítulo importante en la evolución continua de la casa", dijo Myriam Serrano, directora general de Alaïa, propiedad del grupo Richemont, al medio especializado Women’s Wear Daily (WWD).

El diseñador belga presentará su última colección en la próxima Semana de la Moda de París en marzo.

"El estudio garantizará la continuidad durante el periodo interino hasta que se confirme una organización creativa", precisó la marca, deseándole al diseñador éxito en sus proyectos futuros.

Biografía

Nacido en Ostende, Bélgica, y formado en arquitectura, Mulier fue descubierto a principios de los años 2000 por su compatriota Raf Simons, quien lo incorporó a su equipo para la línea masculina.

El estilista se convirtió rápidamente en la mano derecha de Simons y lo siguió a Jil Sander, luego a Dior en 2012, y finalmente a Calvin Klein en 2016.

En 2021, fue nombrado al frente de Alaïa, convirtiéndose en el primer director artístico de la firma desde el fallecimiento de su fundador, Azzedine Alaïa, en 2017.

En cinco años, el belga (galardonado en noviembre con el premio internacional a diseñador del año en los CFDA Awards en Nueva York) logró proyectar la marca a nivel internacional, cosechando buena crítica y éxito comercial.

Según medios especializados, Mulier estaría a punto de incorporarse a Versace. La firma milanesa no tiene director artístico desde que Dario Vitale se fue en diciembre, menos de nueve meses después de su nombramiento.

Estos cambios se enmarcan en un contexto de renovación de las direcciones artísticas de las grandes casas de moda en los últimos dos años, en un contexto de dificultades económicas del sector del lujo.

