Pieza teatral expone el día a día de una familia cubanoamericana

“Nos deja la reflexión de saber que nosotros también somos americanos, pero nos pide que olvidemos de dónde venimos y la importancia de comunicárselo a las generaciones que han nacido aquí en EEUU”, dijo Victoria Collado, quien destaca por crear puestas en escena que sumergen al espectador en la trama como lo hizo The Amparo Experience.

“El público podrá disfrutar de ver a una típica familia cubanoamericana en acción. Eso es algo que actualmente no se ve en el teatro americano y el dramaturgo Michael León quiso cambiar eso. Disfrutarán de ver esas relaciones entre los familiares que los harán sentir en casa”, agregó la directora cubanoamericana sobre la obra narrada en inglés.

Para Collado, esta familia ficticia concebida por León quiere trasmitir la necesidad del ser humano de encontrar comprensión y aceptación.

“Creo que hablar de lo doloroso, en vez de ignorarlo, es importante. Eso nos sana, no solo como familia, sino también como comunidad”, expuso Collado.

Sobre su trabajo como directora de escena, resaltó:

“Tengo la responsabilidad de asegurarme de que los personajes no sean caricaturas sino personas reales en el escenario. También el libreto pide que el segundo acto sea más teatral y el cambio de tono es algo que hay que manejar con mucha cautela”.

Asimismo, el apego a sus raíces es lo que la impulsa a realizar producciones teatrales sobre los hispanos.

“Estoy muy orgullosa de dónde vengo y de ser cubanoamericana. Ese orgullo me da la motivación para contar las historias de nuestra comunidad. Creo que hay muchas historias que no reflejan nuestras realidades. Los artistas de mi generación tenemos la responsabilidad de mostrar a todos la verdad. No solo quiero contarlas, pero también quiero que, desde el punto de vista artístico, podamos reinventar y reevaluar la forma de narrarlas. Me uno a artistas como Vanessa García y Michael León, porque son dramaturgos a quienes les interesa lo mismo”.

The Cubans, funciones del miércoles 12 al domingo 16 de febrero en el Colony Theatre, en Miami Beach.