Pink Floyd: "Un reencuentro sería horrible", dice su bajista

"Escribí una especie de plan porque habíamos llegado a una especie de -realmente no quiero hablar de esto- pero mi plan no dio frutos", apunta, para revelar que les lanzó una pregunta: "¿Podemos lanzar una reedición remasterizada en vinilo de 'Animals' sin que se convierta en la Tercera Guerra Mundial?"

Y prosigue: "¿No sería eso bonito? Sugerí hacerlo democráticamente. Dije ¿por qué sencillamente no votamos? Somos solo tres. Pero fue intento fallido y no funcionó. Dios sabe por qué. No es que haya un dios, ¿sabes lo que quiero decir?"

Llegados a este punto, Waters fue tajante sobre una reunión con sus dos viejos colegas: "No, no sería bonito, sería jodidamente horrible. Obviamente, si eres fan de aquellos días de Pink Floyd tendrás un punto de vista diferente".

"Pero yo tuve que superarlo, esa fue mi vida. Y sé que a raíz de eso fui elegido como un villano por quien sea, lo que sea, puedo vivir con eso. ¿Pero cambiaría mi libertad por esas cadenas? De ninguna manera", remata.

Por otro lado, Pink Floyd ofrece durante los próximos cuatro fines de semana un concierto completo a través de su canal oficial en YouTube.

Aunque el grupo lleva un par de años compartiendo videos cada viernes para empezar el fin de semana con estilo, ahora ofrecen conciertos completos para amenizar el confinamiento.

El primero de estos conciertos es este viernes a las 17:00 hora del Reino Unido. Se trata de la versión para televisión de 'Pulse', remasterizada y reeditada.

Los siguientes viernes será turno para 'Live at Pompeii', 'An Hour With Pink Floyd' y la versión DVD de David Gilmour en Pompeii.