Piqué responde a fanáticos de Shakira que lo abuchearon

El momento no fue del agrado de Piqué, quien no dudó en hacer a un lado su paciencia y responder de manera arrogante a los presentes: "¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie". La respuesta solo logró que el público se molestara aún más.

Embed Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

…@shakira siempre gana!!! pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica (@moviriv) July 30, 2023

Más tarde, el Dj del centro nocturno colocó la canción Waka Waka, himno oficial de la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010. La pieza tiene gran significado para ambas personalidades, pues fue en esa cita deportiva en la que se conocieron y nació su romance.

Previamente, el cantante Manuel Turizo, quien fue invitado al evento de la Kings Legue, cantó durante su presentación en el evento su más reciente éxito musical: Copa Vacía.

Sentado en el escenario con seriedad, Turizo esperó que iniciara la melodía. De repente, una voz femenina comenzó a inundar el sonido del lugar: se trataba de la voz de Shakira, quien canta el inicio de la canción. Con una sonrisa pícara, miró la cámara que lo enfocaba, mientras de fondo se escucha la emoción de la multitud coreando el tema.

