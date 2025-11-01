sábado 1  de  noviembre 2025
Pitbull conquista Australia como acto principal del "Fridayz Live 2025"

Pitbull encabezó el cartel del festival australiano junto a un grupo que incluyó a Mariah Carey, Wiz Khalifa, Lil Jon y más

Pitbull en Australia como parte del festival Fridayz Live 2025. 

Cortesía/BMR Public Relations
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SÍDNEY.- Pitbull vuelve a demostrar por qué es conocido como "Mr. Worldwide". Esta vez, el cantante nacido en Miami, con orígenes cubanos, ha ofrecido una serie de presentaciones explosivas en Australia que dejaron las mejores impresiones tanto al público como a la crítica.

Como parte del festival Fridayz Live 2025, Pitbull encabezó un poderoso cartel cargado de nostalgia que incluyó a Mariah Carey, Wiz Khalifa, Lil Jon y más, presentándose ante multitudes con boletos agotados en Brisbane, Sídney, Perth y Melbourne.

En los principales medios australianos, las reseñas coincidieron en que Pitbull fue la gran estrella del espectáculo.

“Mariah Carey estuvo impecable, pero Pitbull se robó el show”, escribió The Guardian en su reseña de Sídney, elogiando su actuación llena de energía y grandes éxitos como Give Me Everything, Timber y Fireball.

Rolling Stone Australia celebró la energía contagiosa del ícono de Miami, describiendo su show como una clase magistral de conexión con el público y pura alegría.

Mientras tanto, News.com.au lo calificó como la estrella de la noche, destacando a miles de fanáticos que bailaron y cantaron al ritmo de una ola de nostalgia que convirtió las arenas en verdaderas fiestas.

FRIDAYZ_25_BRIS_CREDITSTOMUSHROOMCREATIVEHOUSE_DARCY_GOSS_@DarcyGossMedia-285_v1
El público del Fridayz Live 2025 se deleitó con interpretaciones de los grandes éxitos del cantante

Tributos a un ícono

La reconocible figura global de Pitbull resonó profundamente entre los fans, muchos de los cuales asistieron vestidos con trajes, gafas oscuras y calvas falsas en homenaje divertido al ganador del Grammy.

Los videos virales de estos tributos se difundieron rápidamente por redes sociales, acumulando millones de vistas en TikTok e Instagram, y demostrando su alcance intergeneracional.

El festival Fridayz Live 2025, ahora considerado el evento más grande de R&B y pop en Australia, marcó el regreso de Pitbull al país, luego de múltiples giras con entradas agotadas en años recientes. Con decenas de miles de asistentes por noche y reseñas positivas, esta serie de conciertos reafirmó al cantante como uno de los artistas más importantes de su generación.

Mientras "Mr. Worldwide" se prepara para su próxima gira I’m Back! World Tour 2026, la energía encendida en Australia marca el tono para lo que promete ser otra gira global histórica.

