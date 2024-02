Pitbull lanza EP "Trackhouse: Daytona 500 Edition"

Publicado bajo su propio sello discográfico Mr. 305 Records, el artista abre esta producción con el sencillo There It Is, la cual aborda una interpolación del éxito atemporal.

El cantante estadounidense también une su estilo y voz a las de Tim McGraw y Vikina para Get Get Get Down. La guitarra eléctrica suena a través de palmadas mientras el ir y venir del trío da paso al coro pegadizo.

En el EP también destaca su dueto con la Reina del Country, Dolly Parton; un inspirtador tributo titulado Powerful Women.

El proyecto cierra con una nueva versión de su éxito Guantanamera (She’s Hot), que fue lanzado originalmente en 2010. El tema ha sido rescatado por los internautas en la plataforma Tiktok, en la que se ha incluido en 250.000 publicaciones y ha alcanzado un promedio de 500.000 transmisiones diarias en Spotify.

Presentación en Daytona

Con motivo del lanzamiento, Pitbull dice presente en las festividades de la edición número 66 de las 500 Millas de Daytona.

El cantante se presentará en el Daytona International Speedway con una actuación durante el espectáculo previo a la carrera.

En otoño, Pitbull lanzó su primer álbum en cuatro años y el primero de esta serie titulado Trackhouse. El disco se catapultó en el puesto número 1 de la lista de los mejores álbumes latinos de iTunes.

Asimismo, el proyecto fue aplaudido por la crítica musical.

Ahora, el productor acerca a sus seguidores a una de sus grandes pasiones: NASCAR. Este lanzamiento solo deja en evidencia que el artista continuará en 2024 poniendo su música a sonar.