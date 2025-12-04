jueves 4  de  diciembre 2025
CINE

Popular serie de libros infantiles "Mr Men and Little Miss" llegará al cine

La fecha de estreno de la película no se ha precisado, ni cuáles de los más de 90 personajes aparecerán en la gran pantalla

La popular serie de libros infantiles Mr Men and Little Miss

La popular serie de libros infantiles Mr Men and Little Miss

Captura de pantalla / mrmenofficial / Instagram

LONDRES.- La popular serie de libros infantiles Mr Men and Little Miss, conocida en España y Latinoamérica como Los Señordones, La Pandilla de Savory o Don y Doña, se llevará a la gran pantalla, anunciaron los productores. La serie cuenta con 43 libros creados por el británico Roger Hargreaves, a partir de 1971.

"El filme rendirá homenaje al humor, la personalidad y la simpatía que hicieron emblemáticos a los personajes originales, al tiempo que invitará a un nuevo público de todo el mundo a descubrirlos de una manera audaz, cinematográfica y contemporánea", señalaron, en un comunicado, StudioCanal, Heyday Films y el grupo japonés Sanrio, que adquirió en 2011 los derechos de los pequeños personajes.

Lee además
La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles
CONTROVERSIA

Blake Lively insiste en llevar a Justin Baldoni a juicio por acoso
Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 
MÚSICA

Taylor Swift envía dulce mensaje a principales oyentes de Spotify

La fecha de estreno de la película no se ha precisado, ni cuáles de los más de 90 personajes, con sus siluetas redondas, cuadradas, triangulares y de colores vivos, aparecerán en la gran pantalla.

"Es increíble pensar que 'Mr Men and Little Miss' tendrá su propia película", celebró Adam Hargreaves, quien tomó el relevo de su padre, fallecido en 1988 a los 53 años.

Los libros ya habían sido convertidos en dibujos animados en YouTube, y otra adaptación está en proceso para televisión, pero nunca se había hecho una película cinematográfica sobre estos célebres personajes.

La productora Heyday Films, responsable de las películas del oso Paddington, estará al mando del proyecto.

Historia

El primer libro de Mr Men and Little Miss, hace 54 años, tuvo un éxito fulgurante, lo que llevó a su creador a imaginar más personajes.

Los personajes femeninos no aparecieron hasta 1981, diez años más tarde. Desde entonces, se han vendido más de 250 millones de estos pequeños libros cuadrados en 30 países.

En una entrevista concedida de 2021, Adam Hargreaves contaba que la fuerza de la serie reside en su intemporalidad.

Tras la muerte de su progenitor, creó nuevos personajes, pero se negó a cambiar el estilo único del dibujo paterno y la decoración de interiores anclada en los años 70.

"Los personajes están basados en nosotros, en nuestras emociones, que cambian poco. Los niños reciben la serie igual que hace 50 años. La idea no necesita modernizarse", explicaba el hijo del creador de los libros.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Versace anuncia la salida de Dario Vitale como director artístico

Daddy Yankee presenta demanda contra Raphy Pina y Mireddys González

Kim Kardashian revela que Kanye West la acusó de fingir robo de París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
EEUU

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Te puede interesar

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Por Estefani Brito
El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Residences at Palm Court, un proyecto de 316 unidades, ubicado en 950 NW 95th Street, en Miami. 
FLORIDA

Inician construcción de complejo residencial con 316 viviendas asequibles en Miami-Dade

Soldados ucranianos trasladan el ataúd de un soldado caído en combate.
ESFUERZOS PARA LA PAZ

Negociadores de EEUU y de Ucrania se reúnen en Florida para abordar plan de paz