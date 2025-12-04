jueves 4  de  diciembre 2025
Versace anuncia la salida de Dario Vitale como director artístico

Vitale sustituyó a Donatella Versace, quien fue directora creativa de la marca durante mucho tiempo, antes de su adquisición por Prada

Esta combinación de imágenes, creada el 10 de abril de 2025, muestra una imagen de archivo del logotipo de la tienda de Versace, y del logotipo en el exterior de la tienda de la casa de moda y artículos de lujo Prada en París. &nbsp;

Esta combinación de imágenes, creada el 10 de abril de 2025, muestra una imagen de archivo del logotipo de la tienda de Versace, y del logotipo en el exterior de la tienda de la casa de moda y artículos de lujo Prada en París.

 

AFP/Stephane de Sakutin

MILÁN.- La casa de alta costura italiana Versace anunció este jueves la salida de su director artístico Dario Vitale, quien llegó procedente de Miu Miu en abril de 2025 para suceder a Donatella Versace.

La casa fundada por Gianni Versace, que acaba de ser adquirida por su rival milanés Prada, y Dario Vitale "acordaron de mutuo acuerdo separarse a partir del 12 de diciembre de 2025", indicó Versace en un comunicado.

Esta combinación de imágenes, creada el 10 de abril de 2025, muestra una imagen de archivo del logotipo de la tienda de Versace, y del logotipo en el exterior de la tienda de la casa de moda y artículos de lujo Prada en París.  
Prada sella la adquisición de Versace y redefine el mercado global del lujo
Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 
Taylor Swift envía dulce mensaje a principales oyentes de Spotify

El anuncio se produjo dos días después de que el grupo Prada concluyera la adquisición de Versace, su competidor.

Versace afirmó que anunciaría un nuevo director creativo "a su debido tiempo".

Cambios en Versace

Vitale sustituyó el 1 de abril a Donatella Versace, hermana del fundador y quien fue directora creativa de la marca durante mucho tiempo, antes de su adquisición por Prada.

Antes de llegar a Versace, fue director de diseño de la marca Miu Miu, donde supervisó un crecimiento del 93 % en las ventas minoristas el año pasado, a pesar del difícil momento que atraviesa el sector.

Versace agradeció a Vitale su "destacada contribución (...) durante este periodo de transición".

Prada anunció en abril que compraría Versace a Capri Holdings Limited por 1.250 millones de euros, unos 1.450 millones de dólares, con la esperanza de dar un nuevo impulso a la marca. La adquisición se cerró el martes.

FUENTE: AFP

