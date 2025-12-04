Daddy Yankee presenta demanda contra Raphy Pina y Mireddys González

MIAMI.- Daddy Yankee presentó una demanda formal contra su exmánager, Raphy Pina , y su exesposa, Mireddys González . El reguetonero acusa a las partes de haber conspirado para robarle durante una década las regalías de composición.

La demanda civil de Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del intérprete, fue presentada el sábado 29 de noviembre y está amparada bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés).

Según informa la revista Billboard, se trata de: "un estatuto federal de crimen organizado que a menudo se utiliza contra mafiosos y pandillas".

En el documento de 107 páginas, Ayala sostiene que Pina conspiró junto a Mireddys González para agregar al fundador de Pina Records como coautor de más de una docena de canciones desde 2015, de esta manera el productor podría recibir regalías de la música de Daddy Yankee.

"(Pina), con la asistencia y aquiescencia de los codemandados, se apropió sistemáticamente de los ingresos editoriales. La conducta de los demandados constituyó un ataque deliberado, sostenido y coordinado contra la integridad de las operaciones editoriales de los demandantes", reza el escrito obtenido por Billboard.

Asimismo, el boricua sostiene que Raphy Pina fue el 'arquitecto central de la iniciativa RICO', mientras que su exesposa, quien se encargó del manejo de las empresas del reguetonero por más de 20 años, ofreció el soporte administrativo para falsificar las hojas de división de regalías.

Se presume que ambos contaron con la ayuda de Andrés Coll-Fernández, y del abogado Edwin Prado-Galarza.

Otros afectados

De igual forma, el artista acusa a Pina de utilizar este método para robar regalías a otros artistas que representaba y de valerse de su poder para amenazar y silenciar a músicos emergentes y vulnerables.

“Aprovechando su considerable altura y fuerza, (Pina) cultivó un ambiente de amenaza constante, asegurándose de que los artistas y asociados permanecieran obedientes por miedo a su seguridad y bienestar”, sostiene la demanda.

Con esta acción, el Rey del Reguetón espera recuperar en su totalidad los derechos editoriales de su música y una compensación de mínimo tres millones de dólares por las regalías desviadas.

El equipo legal de Raphy Pina no se ha pronunciado. No obstante, Roberto Sueiro, abogado de Mireddys González, dijo a Billboard que las acusaciones son falsas y solo es una estrategia del boricua para sacar alguna ventaja de su divorcio.

"Daddy Yankee quiere una división favorable de los bienes gananciales que provienen de sus más de 20 años de matrimonio. Está tratando de usar a la prensa para crear un ambiente favorable antes de que ocurra esa división", dijo Sueiro.