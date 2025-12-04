jueves 4  de  diciembre 2025
Taylor Swift envía dulce mensaje a principales oyentes de Spotify

La intérprete de Opalite les deseó a sus fans unas felices fiestas y aseguró estar muy agradecida por el apoyo antes de lanzar un beso a la cámara

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Frazer Harrison/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Taylor Swift agradece a sus fanáticos más fieles por mantenerse a su lado durante este año. Durante el recuento anual de Spotify, la estrella del pop envió un mensaje en el que expresaba su gratitud a sus principales oyentes de la plataforma de música.

En el video, Swift luce un look festivo con un suéter rojo de cuello redondo y un clásico collar dorado, y parece estar parada frente a un árbol de Navidad.

"Hola, si esto te aparece en el teléfono, es probable que hayas escuchado mucha de mi música en Spotify. Soy Taylor, por cierto. Gracias por hacerlo. Gracias por todo tu apoyo con The Life of a Showgirl. Y, de hecho, tenemos muchos recuerdos que podríamos hacer próximamente, porque tengo una docuserie y una película de un concierto en Disney+ que se estrena el 12 de diciembre, titulada The End of an Era y The Final Show", expresó.

Embed

La intérprete de Opalite les deseó a sus fans unas felices fiestas y aseguró estar muy agradecida por el apoyo antes de lanzar un beso a la cámara.

Según un comunicado de prensa de Spotify, Swift ocupó el segundo lugar entre los artistas más escuchados del año a nivel global, solo por detrás de Bad Bunny.

"The End of an Era"

La grabación en vivo de la última actuación de Swift en el Eras Tour, Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show, se estrenará el 12 de diciembre. El concierto se realizó originalmente el 8 de diciembre de 2024 en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

Incluirá imágenes de las actuaciones de su álbum The Tortured Poets Department, que no formó parte de su primer video de concierto para el Eras Tour, ya que el álbum aún no se había publicado.

The End of an Era, una docuserie de seis partes que celebra el desarrollo, el impacto y el funcionamiento interno que creó el fenómeno que fue The Eras Tour, también se estrenará el 12 de diciembre.

La docuserie ofrecerá a los fans una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira acaparó titulares y emocionó a fans de todo el mundo.

Los dos primeros episodios de la docuserie estarán disponibles en Disney+ el 12 de diciembre. Se lanzarán dos nuevos episodios cada semana.

