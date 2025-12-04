jueves 4  de  diciembre 2025
Kim Kardashian revela que Kanye West la acusó de fingir robo de París

En el capítulo más reciente de The Kardashians, Kim reflexionó sobre las dudas que su ex había sembrado sobre la veracidad del robo

Kim Kardashian abandona un tribunal en París luego de testificar contra los ladrones que le robaron en 2016 unas joyas valoradas en 10 millones de dólares.

Kim Kardashian abandona un tribunal en París luego de testificar contra los ladrones que le robaron en 2016 unas joyas valoradas en 10 millones de dólares.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kim Kardashian enfrentó directamente a quienes dudaban de la veracidad del robo, criticando especialmente a su exmarido Kanye West. El capítulo más reciente de The Kardashians se emitió tras el regreso de Kim a París para testificar en el juicio de las diez personas que la robaron en 2016.

"Mi exmarido me dijo: 'Fingiste tu robo para un programa de televisión', y lo dijo delante de toda esa gente. Fue como un puñal en mi corazón. Solo pensar que alguien tan cercano a ti, que debería conocerte, que debería saber cuánto afectó eso tu vida, no te creería, me digustó mucho", contó entre lágrimas.

West, que estaba casado con Kardashian en el momento del atraco, canceló un concierto en Nueva York a mitad de la presentación para correr a su lado cuando ella regresó a Estados Unidos.

En el reality show emitido por Hulu, Kim reflexionó sobre las dudas que su ex había sembrado sobre la veracidad del robo, durante el cual la ataron, la apuntaron con una pistola y le robaron más de 10 millones de dólares en joyas.

También recordó haber rezado cuando los ladrones entraron en su habitación de hotel en plena noche, vestidos de policías. "Estaba segura de que me iban a violar".

Juicio

Al comparecer ante el tribunal en mayo, se mostró tranquila, acompañada por su madre, Kris Jenner, y su amiga de la infancia, Simone Harouche, quien testificó a su favor.

"Esto fue menos de 10 minutos de mi vida. He vivido una vida increíble. Eso siempre me ha dado un poco de paz, saber que 8 o 9 minutos de puro terror y pánico no me van a arruinar", ", explicó sobre su actitud al testificar.

Al regresar a su hotel después del testimonio de casi seis horas, le contó a su madre Kris Jenner que la experiencia había cambiado su vida para mejor.

