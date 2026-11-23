Joseph Zada y Mckenna Grace asisten al estreno de "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha" ("The Hunger Games: Sunrise On The Reaping"), de Lionsgate, el 16 de noviembre de 2026 en la ciudad de Nueva York.

LOS ÁNGELES.- Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (Hunger Games: Sunrise on the Reaping), la sexta película basada en la exitosa serie de libros de Suzanne Collins, se impuso a la competencia en su fin de semana de estreno en la taquilla norteamericana, según indicaron el domingo las estimaciones de la industria.

Con una recaudación de 120 millones de dólares, de acuerdo con Exhibitor Relations, la cinta de Lionsgate casi triplicó los resultados del fin de semana de estreno de la entrega anterior de esta franquicia de acción distópica: Balada de pájaros cantores y serpientes (Ballad of Songbirds & Snakes), estrenada en 2023.

CINE 'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha' recauda 120 millones de dólares en taquilla

El analista David A. Gross calificó la cifra del fin de semana de estreno como "sensacional" y un "excelente resultado" para la saga, que gira en torno a un torneo a muerte entre jóvenes.

Amanecer en la cosecha se desarrolla más de 30 años después de Balada de pájaros cantores y serpientes y más de dos décadas antes del exitoso cuarteto original de películas protagonizado por Jennifer Lawrence.

Joseph Zada, McKenna Grace y Whitney Peak encabezan el reparto de la cinta, que cuenta con apariciones especiales de Lawrence y de otros actores de la serie original, Josh Hutcherson y Woody Harrelson.

Taquilla

El segundo puesto fue para I Play Rocky, una película biográfica de MGM sobre el difícil camino que recorrió Sylvester Stallone para realizar la cinta original Rocky —ganadora del Óscar y estrenada hace 50 años, precisamente este fin de semana—, con una recaudación de 9,3 millones de dólares.

Anthony Ippolito interpreta a Stallone, bajo la dirección de Peter Farrelly (Green Book), ganador del Óscar.

Se trata de un estreno a gran escala excepcional para una película de otoño orientada a la temporada de premios», señaló Gross, quien estima que el filme será "muy rentable" dado su presupuesto "razonable" de 28 millones de dólares.

El tercer lugar fue para Ebenezer, de Paramount, protagonizada por Johnny Depp en el papel del icónico misántropo creado por Charles Dickens.

Tras debutar en el primer puesto el fin de semana pasado, la película sumó 7,7 millones de dólares adicionales, alcanzando una recaudación total en el mercado norteamericano de 32,5 millones de dólares.

Warner Bros. The Cat in the Hat, una película animada en la que el comediante Bill Hader presta su voz al célebre felino de Dr. Seuss, ocupó el cuarto lugar con 6,9 millones de dólares, elevando su recaudación total en el mercado nacional a 47,1 millones de dólares.

El quinto puesto fue para Godzilla Minus Zero, la secuela de Godzilla Minus One —película ganadora del Óscar y visualmente impresionante—, dirigida por Takashi Yamazaki.

En esta ocasión, Godzilla reaparece para enfrentarse a otro monstruo icónico: el dragón de tres cabezas King Ghidorah.

La cinta, distribuida por GKIDS, obtuvo 2,7 millones de dólares, alcanzando una recaudación total a nivel nacional de 54,6 millones de dólares.