Vista de la alfombra roja en el estreno de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" de Lionsgate el 16 de noviembre de 2026 en la ciudad de Nueva York

La franquicia de Los Juegos del Hambre ha resurgido en taquilla. Amanecer en la cosecha, la sexta película de la franquicia distópica, estrenada en más de 4 mil salas de cine en EEUU, recaudó 120 millones de dólares en su primer fin de semana.

Esto la convierte en el cuarto mejor debut en la historia de la franquicia, superando a la segunda película de Sinsajo de 2015 (102,6 millones de dólares) y a la precuela de 2023 La Balada de los Pájaros Cantores y las Serpientes (44,6 millones de dólares), pero por detrás de En Llamas de 2013 (158 millones de dólares), Los Juegos del Hambre de 2012 (152,5 millones de dólares) y Sinsajo de 2014 (121,8 millones de dólares).

La nueva película sumó 105 millones de dólares en 84 países, alcanzando una recaudación global de 225 millones de dólares.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha logrará el quinto mejor estreno en la historia de Lionsgate, y también se ubica en el puesto número 5 entre los estrenos nacionales de 2026 de todos los estudios.

La recaudación de este fin de semana también eleva el total de taquilla de la franquicia Los Juegos del Hambre a aproximadamente 3.437 millones de dólares, convirtiéndola en la franquicia más taquillera del estudio hasta la fecha, superando a la saga Crepúsculo.

Alabada por la crítica

Amanecer en la cosecha obtuvo una calificación de A- en CinemaScore, quedando por debajo de las calificaciones de A de la película original de 2012 protagonizada por Jennifer Lawrence que dio inicio a la saga y de En llamas de 2013, pero igualando las calificaciones de A- de las dos películas de Sinsajo.

La película del director Francis Lawrence contó con un presupuesto de producción de aproximadamente 150 millones de dólares y cuenta una historia ambientada 24 años antes de los eventos del primer film.

"Este éxito es una prueba de su extraordinaria película, de las interpretaciones de nuestro increíblemente talentoso elenco y, en última instancia, del cariño de los fans de Los Juegos del Hambre en todo el mundo, quienes acogieron con entusiasmo una película que contaba una historia que llevaban años deseando ver", dijo el director de la productora Lionsgate, Adam Fogelson, en un comunicado.