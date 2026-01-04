domingo 4  de  enero 2026
ASTROLOGÍA

Predicciones 2026: "Plutón en Acuario trae el fin de una era política en América Latina"

El astrólogo venezolano Mario Vannucci anticipa giros históricos para Venezuela, Cuba, Estados Unidos y el liderazgo de Miami en la región

El astrólogo Mario Vannucci.

El astrólogo Mario Vannucci.

Cortesía/Mario Vannucci
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- El 2026 no será un año más en el calendario. Según el reconocido astrólogo y metafísico venezolano Mario Vannucci, figura habitual de Telemundo y una de las voces más consultadas en astrología mundial, el próximo ciclo marcará un punto de no retorno político, social y espiritual, especialmente para América Latina y Estados Unidos.

Con Plutón instalado en Acuario, signo asociado a la libertad, la tecnología y el bienestar colectivo, Vannucci advierte que los sistemas autoritarios, las viejas estructuras de poder y los modelos agotados comenzarán a desmoronarse “como fichas de dominó”.

Lee además
La segunda temporada de Fallout nos lleva a la locura de Las Vegas post-apocalíptica. video
PLATAFORMAS

Fallout Temporada 2: la crisis después del apocalipsis
El actor estadounidense Adam Sandler, su esposa Jackie Sandler y sus hijas Sunny y Sadie asisten a la alfombra roja de Jay Kelly durante el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 28 de agosto de 2025. 
CELEBRIDADES

Adam Sandler dedica emotivas palabras a Jackie Sandler en Palm Springs

“Acuario no permite regímenes que repriman la libertad. Es un signo que exige bienestar común, igualdad y conciencia social”, dijo el experto ganador de tres premios Emmy por su trabajo en televisión, como escritor y conferencista.

Venezuela: señales claras de liberación

Al ser consultado sobre la situación política y de derechos humanos en Venezuela, Vannucci es categórico: el 2026 trae un proceso de sanación y apertura.

“Venezuela es Cáncer, igual que Estados Unidos, y Júpiter -el gran sanador- estará allí hasta julio de 2026. Eso habla de reconstrucción, mejora y alivio para el país”, dijo.

Por otra parte, según el astrólogo, la presencia de Plutón en Acuario refuerza y genera un clima incompatible con regímenes cerrados como el chavista.

Cuba, Nicaragua y la caída regional

El escenario para Cuba tampoco queda al margen de este movimiento planetario. Vannucci no habla de cambios aislados, sino de un efecto dominó regional.

“Cuba, Nicaragua, México y Venezuela caen juntas. No es un país solo: es una estructura completa que ya no se sostiene”, advirtió.

Aunque no precisa fechas exactas, anticipa que el desgaste social y político será irreversible.

Miami 2026, el gran salto global

Para Miami, la visión es diametralmente opuesta. Lejos de la saturación, Vannucci describe una ciudad en plena expansión y redefinición histórica.

“Miami la veo en su mejor momento. El Mundial marcará un antes y un después. En 10 años la veo con aires de Nueva York… por eso decidí vivir aquí”, confesó.

El astrólogo no duda en afirmar que Miami se consolidará como la capital de América Latina, con influencia cultural, financiera y social comparable -o superior- a la de la Gran Manzana.

El gran auge del real estate

En cuanto a las industrias que liderarán el crecimiento económico en 2026, Vannucci apunta directamente al real estate en el país.

“Júpiter en Cáncer rige la casa cuatro, el hogar. Eso significa expansión inmobiliaria sostenida no solo en 2026, sino durante los próximos 12 años”, explicó.

Este tránsito favorecerá la inversión, el desarrollo urbano y la consolidación patrimonial, especialmente en ciudades clave como Miami.

Salud, ciencia y nuevas rutas médicas

Frente a los temores de nuevas pandemias o crisis sanitarias, el astrólogo envía un mensaje tranquilizador.

“No veo virus ni pandemias. Saturno y Neptuno salen de Piscis -signo de las enfermedades virales- y entran en Aries. Eso abre nuevos caminos para la medicina, especialmente de la mano de la inteligencia artificial”.

Para Vannucci, el 2026 será un año de innovación médica, no de retrocesos.

Hollywood, los latinos y la nueva era digital

La llegada de Plutón a Acuario también transforma el espectáculo. Según Mario Vannucci, el concepto tradicional de cine y premiaciones cambiará para siempre.

“Plutón rige el internet. Ya vimos el inicio de un nuevo camino para los Óscar: redes sociales, celulares, nuevas pantallas. El entretenimiento latino tendrá una visibilidad inédita”.

El protagonismo ya no dependerá solo de Hollywood tradicional, sino del alcance digital global.

“Soltar para renacer”, clave en 2026

Más allá de lo político y económico, Vannucci subraya que el 2026 será profundamente personal.

“Es un año de renacimiento. Todo lo viejo debe salir de tu vida. Perdona, alivia tus preocupaciones y ocúpate en progresar. Es el año de la reinvención y la realización de sueños”.

Predicciones según el signo zodiacal

ARIES

Año de acción creativa y liderazgo. Decisiones definitivas en el amor.

TAURO

Estabilidad económica progresiva. Liberación emocional de cargas del pasado.

GÉMINIS

Alianzas clave y contratos importantes. Claridad total en las relaciones.

CÁNCER

Sanación profunda y disciplina para construir un gran proyecto laboral.

LEO

Brillo, reconocimiento y expansión. El amor impulsa tu crecimiento.

VIRGO

Cambios en el hogar y mejoras laborales sostenidas.

LIBRA

Viajes, estudios y conexiones intensas con impacto kármico.

ESCORPIO

Abundancia y recuperación del poder personal. Verdades que liberan.

SAGITARIO

Renacimiento total: cambios de rumbo y relaciones más auténticas.

CAPRICORNIO

Cierre de ciclos y construcción de una nueva autoridad profesional.

ACUARIO

Ingresos inesperados y fortalecimiento del nombre propio. Amor estable, aunque diferente.

PISCIS

Madurez, orden y decisiones que transforman el futuro.

Para Mario Vannucci, el 2026 no será un año de transición suave, sino de definiciones contundentes: caen viejas estructuras, emergen nuevos liderazgos y se consolida una era marcada por la libertad, la tecnología y la reinvención personal y colectiva.

Un año que, según los astros, no permitirá medias tintas.

Si desea conocer más de Mario Vannucci y sus consejos, visite el perfil en Instagram @vannucci.

Temas
Te puede interesar

Acciones contra venezuela afectan viaje de Leonardo DiCaprio a festival de cine

Artistas venezolanos reaccionan a captura de Nicolás Maduro

Mérida, tesoros romanos que sobreviven en su museo nacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

En los últimos 15 años, China ha suministrado a Venezuela préstamos, dinero en efectivo e inversiones por más de 65.000 millones de dólares. 
POLÍTICA

China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba cierran filas en favor del dictador Nicolás Maduro

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Te puede interesar

El activista cubano José Daniel Ferrer
CUBA

José Daniel Ferrer en Miami: "El cáncer tiene su raíz en La Habana"

Por Daniel Castropé
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

Celebran la caída de Maduro. 
DEMOCRACIA

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses. video
EEUU

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo