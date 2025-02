Premio Lo Nuestro abre con presentación de Will Smith e India Martínez

"Will Smith llevará su presencia dinámica a Premio Lo Nuestro por primera vez. Smith se hizo famoso como The Fresh Prince junto a DJ Jazzy Jeff, haciendo historia al ganar el primer Grammy en la categoría Mejor interpretación de rap en 1989 por Parents Just Don’t Understand. Sus álbumes en solitario, incluido Big Willie Style (1997), produjeron éxitos como Gettin’ Jiggy wit It y Miami. Smith hizo una transición perfecta de la música a la actuación, creando bandas sonoras icónicas para películas como Men in Black y Wild Wild West", indicó Univision en un comunicado.

"India Martínez llevará su fusión única de flamenco, pop y sonidos urbanos latinos al escenario de Premio Lo Nuestro. Compositora, intérprete y actriz, el estilo de India ha evolucionado, y su último proyecto explora la música mexicana. Con tres nominaciones al Latin Grammy y un Premio Goya a la Mejor canción original, India sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Actualmente está trabajando en su décimo álbum, inspirado en el folclore mexicano, que incluye la colaboración Equipo favorito con La Adictiva", agregó la cadena sobre la artista española.

La presentación contará con el debut televisivo de la recién estrenada canción First Love, una colaboración entre Will Smith e India Martínez.

A sendos artistas se sumarán el rapero y productor DJ Khaled y la previamente anunciada "Reina del Pop Latino" Thalia, acompañados por la legendaria Miami Sound Machine.

"Smith recientemente regresó a la música, lanzando varias canciones motivacionales como Work of Art, con RUSS ft. Jaden; Beautiful Scars ft. Big Sean; y You Can Make It Ft. Sunday Service Choir y Fridayy, que alcanzó el puesto número uno en la lista de Gospel Airplay. Todas estas canciones, incluida First Love, aparecerán en el primer álbum en solitario de Smith en casi 20 años, Based on a True Story, que se lanzará el próximo mes", destacó la cadena.

La ceremonia de premiación será transmitida en vivo hoy -20 de febrero-, a partir de las 7:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT por Univision, Unimás y ViX.