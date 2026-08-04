martes 4  de  agosto 2026
RECONOCIMIENTO

Premios Juventud rinde homenaje a Marc Anthony y Yandel

A Marc Anthony se le reconoce el trabajo de su fundación Maestro Cares, mientras que a Yandel por su gira Yandel Sinfónico

Marc Anthony.&nbsp;

Marc Anthony. 

Cortesía/H+M Communications

MIAMI.- Los cantantes Marc Anthony y Yandel serán distinguidos como Agentes de Cambio en los Premios Juventud, los galardones anuales de música latina de la cadena estadounidense TelevisaUnivision, que en septiembre celebrarán su primera edición en Europa, anunció este martes la compañía.

La gala de los premios, que se celebrará el próximo 3 de septiembre en el anfiteatro Starlite de Marbella, en el sur de España, reconocerá a ambos artistas por usar su influencia para impulsar causas sociales.

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Reconocimiento

A Marc Anthony, de origen puertorriqueño, la cadena le reconoce el trabajo de su fundación Maestro Cares, que desde 2012 impulsó más de 35 proyectos para niños y comunidades vulnerables en América Latina y Estados Unidos.

También destaca el concierto benéfico Unidos por Venezuela, previsto para el 16 de agosto en Miami, que el artista lidera para la reconstrucción del país tras los terremotos.

A Yandel, puertorriqueño y exintegrante del dúo Wisin & Yandel, la cadena lo distingue por su gira Yandel Sinfónico, que fusiona el reguetón con orquestas de cada ciudad y reunió a más de 250 músicos en casi dos años de recorrido.

Ambos artistas compiten además por los premios de esta edición: Marc Anthony en tres categorías y Yandel en dos.

La gala se enmarca en PJ Fest, una plataforma de actividades que la cadena estrena este año con eventos en Marbella, Miami, Houston y Los Ángeles, mientras el público podrá votar hasta el 10 de agosto en las 50 categorías del certamen.

Los Premios Juventud se transmitirán el 3 de septiembre por las cadenas Univision, UniMás y Galavisión, las plataformas ViX y YouTube y, en México, por Canal 5.

FUENTE: EFE

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