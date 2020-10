Presentador Raúl González confirma la muerte de su padre

"El primero de octubre a las 8:15 a.m., hora de Miami, mi padre, maestro, héroe, ídolo, se fue al cielo en paz, rodeado de amor infinito. Vuela alto, papá amado de mi vida. Vuela alto, libre, sin dolor ninguno en tu cuerpo. Hicimos lo posible y más", indicó el presentador, quien agradeció el apoyo de todo el personal médico que estuvo a cargo de su padre durante la enfermedad.

"Gracias a todo el ejército de ángeles que estuvo con nosotros desde el primer diagnóstico: doctor Wilson López y su equipo, a todo el personal del Miami Cáncer Institute, al doctor Pedro Rodríguez y muy especialmente al doctor Pedro Joaquín Díaz. A los enfermeros: Yany, Mauricio, Ana, Paul y Omar quienes no se apartaron ni un minuto de nuestro lado desde que tu cuerpo dio señales de partida", agradeció Raúl González.

Raúl también expresó su gratitud a sus familiares, allegados y compañeros de trabajo. "Te amo papi, con toda mi alma y mi corazón. Vuela tranquilo que mi madre está y estará muy bien cuidada. Mili y los chamos también. Gracias a todos nuestros familiares por tanto apoyo, preocupación y por todo el amor. Gracias a los amigos, vecinos, al público y seguidores, a mis jefes y compañeros de trabajo y a mi familia de Despierta américa por cada mensaje de texto, llamada, oraciones, rosarios rezados, buenos deseos y por el apoyo constante. Luzma en deuda eterna con ustedes. Gracias Alan, Cristy y Omafa. Gracias chef Antonio, Alejandra, José, Miguel, Isel y Herbert por todo. Definitivamente nuestra vida ya no será la misma, pero dejaste el más grande legado de amor que se pueda experimentar en la tierra. Gracias Mandyta y Marilin, sin ustedes, no se qué hubiésemos hecho. Papi, sé que eres nuestro ángel de la guarda. Guía mis pasos, cuídame, dame las fuerzas para seguir, no me sueltes. Gracias por darme el permiso de ser feliz. Te amo mi gallazo. Fuck cáncer", finalizó el productor del musical Visa para un sueño.

Tras la noticia, diversas personalidades del espectáculo enviaron sus mensajes de condolencias a Raúl González.

"Lo siento mucho, amigo. Mi más sentido pésame para ti y tu mami. Fuerza amigo", escribió la presentadora Ana María Canseco.

"Tu ángel siempre mi querido Raúl. Mucha fuerza y paz para ti, tu mami y todos los tuyos", comentó el conductor Camilo Montoya.

"Eres una proyección de toda la luz de tu papi. Te mando un abrazo gigante. Te quiero mucho", expresó Chiquinquirá Delgado.