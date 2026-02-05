Versace nombra al diseñador belga Pieter Mulier como director artístico

Pieter Mulier asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MILÁN. - El diseñador belga Pieter Mulier fue nombrado director artístico de Versace , días después de anunciar su salida de Alaïa , anunció este jueves Prada, el nuevo propietario de la marca italiana. El creador tendrá la difícil misión de relanzar Versace tras la salida prematura, en diciembre, de su director artístico Dario Vitale.

Vitale había llegado desde Miu Miu en abril de 2025 para suceder a Donatella Versace.

Mulier, que asumirá sus funciones el 1 de julio de 2026, deberá presentar su última colección para Alaïa durante la Semana de la Moda de París en marzo.

"Cuando consideramos la adquisición de Versace, identificamos a Pieter Mulier como la persona ideal para la marca", declaró en un comunicado Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace y director de marketing del grupo Prada.

"Estamos convencidos de que realmente puede liberar todo el potencial de Versace y que sabrá entablar un diálogo fructífero con el poderoso legado de la casa", añadió.

Trayectoria

Muy discreto, Mulier se consolidó en los últimos años como uno de los diseñadores más respetados de su generación.

Nacido en Ostende y formado en arquitectura, fue descubierto a comienzos de los años 2000 por su compatriota, el diseñador Raf Simons, quien lo incorporó a su equipo para la línea masculina. Pronto se convirtió en su mano derecha y lo siguió sucesivamente a Jil Sander, luego a Dior en 2012, antes de acompañarlo a Nueva York en Calvin Klein en 2016.

De esta forma volverá a trabajar con él dentro del grupo Prada, donde Simons es codirector creativo de la marca insignia junto a Miuccia Prada.

Pieter Mulier fue nombrado en 2021 al frente de la casa Alaïa, convirtiéndose en el primer director artístico de la firma desde la muerte de su fundador, Azzedine Alaïa, en 2017.

En cinco años, el belga (galardonado en noviembre con el premio internacional a diseñador del año en los CFDA Awards en Nueva York) logró proyectar la marca a nivel internacional, cosechando buena crítica y éxito comercial.

Gigante de la moda italiana

Este cambio se enmarca en un contexto de renovación de las direcciones artísticas de las grandes casas de moda en los últimos dos años, en un contexto de dificultades económicas del sector del lujo.

Versace, casa fundada en 1978 por el diseñador Gianni Versace y su hermano Santo, sigue siendo un ícono de la moda italiana, con colecciones lujosas y sensuales.

Pero la marca se debilitó tras siete años dentro del grupo estadounidense Capri Holdings (marcas Michael Kors y Jimmy Choo), y Prada concluyó su adquisición en 2025 por 1.250 millones de euros, formando así un nuevo gigante italiano de la moda.

