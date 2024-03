Príncipe Harry aparece en demanda contra rapero Sean "Diddy", bajo investigación federal en EEUU

"Y, yendo más allá de la polémica y estas graves denuncias contra el rapero, hay un detalle en el caso que no ha tardado en llamar la atención de los medios, especialmente los británicos, siempre pendientes de cualquier paso en falso de los Sussex, especialmente por esa batalla legal que mantienen. Porque el príncipe Harry es nombrado en una de las demandas contra Sean 'Diddy' Combs, concretamente en la página 63 de la documentación", reseñó Vanitatis.

Acceso a celebridades como el príncipe Harry

"Entre los beneficios financieros que los acusados recibieron por participar y facilitar la empresa de tráfico sexual de Combs, fueron la afiliación y el acceso a la popularidad del Sr. Combs. El Sr. Combs era conocido por organizar las mejores fiestas. La afiliación o el patrocinio de las fiestas de tráfico sexual del Sr. Combs le otorgaron legitimidad y acceso a celebridades como atletas famosos, figuras políticas, artistas, músicos y dignatarios internacionales como el príncipe Harry", reza textualmente la documentación del caso que ha salido a la luz, de acuerdo con el medio especializado.

"Es decir, no se le acusa, ni mucho menos, de estar implicado en el escándalo sexual, pero el hecho de que aparezca su nombre ya plantea muchas preguntas, especialmente acerca de si se conocían, la naturaleza de su relación y de qué forma el rapero antes llamado Puff Daddy tenía acceso al duque de Sussex", explicó Vanitatis.

Proceso legal contra Diddy

En los primeros nueve meses de 2023, el rapero Sean “Diddy” Combs actuó triunfalmente en los MTV VMA, lanzó un álbum de R&B que obtuvo una nominación al Grammy y fue candidato para comprar la cadena BET.

Pero varias demandas presentadas a finales del año pasado plantearon acusaciones de agresión sexual y violación contra Combs, uno de los nombres más reconocibles del hip-hop como intérprete y productor.

Las casas del magnate de la música en Los Ángeles y Miami fueron registradas el lunes 25 de marzo por agentes federales junto con investigadores de Seguridad Nacional y otras fuerzas del orden. Las autoridades dijeron que las búsquedas estaban relacionadas con una investigación realizada por autoridades federales en Nueva York.

Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condiciones de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente los detalles de la investigación. El abogado de Combs y otros representantes no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios y se desconoce su paradero.

Aunque Diddy estuvo envuelto en una disputa comercial de alto perfil durante parte de 2023, fue un caso presentado por su exnovia y cantante de R&B Cassie el que abrió la puerta a otras denuncias de violencia sexual. Combs ha negado con vehemencia las acusaciones.

No está claro si la búsqueda está relacionada con alguna de las acusaciones planteadas en las demandas, que incluyen una de una mujer que afirma que Combs la violó cuando tenía 17 años.