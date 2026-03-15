domingo 15  de  marzo 2026
REALEZA

Príncipe William recuerda a Diana con inétida fotografía por el Día de la Madre

En la imagen, se puede observar al primogénito del rey Carlos III cuando era niño, acompañado de su madre en medio de un campo lleno de amapolas y margaritas

El príncipe William de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante un evento especial que marca el primer año de la iniciativa para personas sin hogar Homewards en Lambeth, al sur de Londres, el 11 de julio de 2024.

El príncipe William de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante un evento especial que marca el primer año de la iniciativa para personas sin hogar Homewards en Lambeth, al sur de Londres, el 11 de julio de 2024.

AFP/Maja Smiejkowska

LONDRES.- El príncipe William de Gales ha publicado en redes sociales una fotografía de su infancia y ha dedicado unas bonitas palabras a su madre, la fallecida princesa Diana, con motivo del Día de la Madre, que se celebra este domingo en el Reino Unido.

"Recordando a mi madre, hoy y cada día. Pensando en todos aquellos que hoy recuerdan a alguien a quien aman. Feliz Día de la Madre", escribió William, en referencia a Diana, en Instagram y X.

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En la imagen, se puede observar al primogénito del rey Carlos III cuando era niño, acompañado de su madre en medio de un campo lleno de amapolas y margaritas.

William, que entonces lucía un cabello rubio brillante, aparece vestido con una camiseta de rayas y observando las plantas a la vez que agarra con una de las manos a Diana, que mira a cámara sonriente mientras porta un jersey rosa con camisa y unos vaqueros.

Figura de inspiración

En apenas una hora, la publicación ha generado miles de comentarios, donde los usuarios han querido compartir mensajes de cariño tanto para William como para Diana, con frases como: "Ella estaría orgullosa de ti", u otras destacando la "inspiración" que la princesa, fallecida en 1997 en un accidente de tráfico en París, sigue siendo a día de hoy para muchos.

Casi tres décadas después de su fallecimiento, la figura de Diana sigue siendo muy querida entre los británicos, especialmente por su cercanía y su implicación en causas sociales como el sinhogarismo o el estigma del VIH, en un rol que tanto William como su hermano, el príncipe Enrique, han tratado de emular.

En el 2025, fue la esposa de William, la princesa Kate, la que encabezó la publicación del Día de la Madre, que tuvo lugar casi un año después de su diagnóstico público de cáncer, de tipología aún desconocida, con un vídeo en el que invitó a celebrar a la naturaleza y el vínculo con el mundo natural

FUENTE: EFE

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