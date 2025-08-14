Príncipe William retira su apoyo al Príncipe Andrés por ofensas a Kate Middleton

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.

MIAMI.- El distanciamiento entre el Príncipe William y su tío, el Príncipe Andrés , ha llegado a un punto crítico tras la publicación de un nuevo libro que revela tensiones profundas dentro de la familia real británica. La biografía Entitled: The Rise and Fall of the House of York, escrita por Andrew Lownie y que verá la luz este 14 de agosto, asegura que Andrés hizo comentarios despectivos, groseros y poco amables sobre Kate Middleton , la Princesa de Gales, lo que provocó un quiebre definitivo en su relación con el heredero al trono.

De acuerdo con el autor, el Príncipe de Gales interpretó estas palabras como una ofensa personal y una falta de respeto hacia su esposa, que además dañaba la imagen de la monarquía. El libro sostiene que desde entonces William dejó de ver a Andrés como un aliado y pasó a considerarlo un “problema” para la Corona.

La obra también afirma que, cuando asuma como rey, William estaría dispuesto a retirar a Andrés los títulos y privilegios reales que aún conserva, adoptando una postura más severa que la de su padre, el rey Carlos III, quien hasta ahora ha manejado el caso de manera más moderada.

Reputación de Andrés

El Duque de York, ya desacreditado públicamente por su vínculo con Jeffrey Epstein y otros escándalos, enfrenta en este libro lo que algunos analistas consideran un nuevo golpe a su reputación. Lownie detalla aspectos comprometedores de su vida privada, incluyendo relaciones inapropiadas, supuesta adicción sexual y conductas polémicas que han empañado aún más su imagen pública.

Medios británicos como The New York Post, Marie Claire y The Economic Times recogen que este episodio ha ampliado una grieta que ya existía entre tío y sobrino, y que las revelaciones podrían reavivar el debate sobre el papel de Andrés dentro de la familia real.

La publicación de Entitled promete reabrir viejas heridas y reforzar la determinación de William de marcar una línea clara con su tío, enviando un mensaje de tolerancia cero ante conductas que, en su opinión, amenazan la estabilidad y credibilidad de la monarquía británica.