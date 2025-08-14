jueves 14  de  agosto 2025
Obra "Escenas de la vida conyugal" llega a Venezuela tras éxito en Europa

Escenas de la vida conyugal se estrena el 22 de agosto al Trasnocho Cultural, Caracas, con presentaciones viernes, sábados y domingos

Los actores venezolanos Nohely Arteaga e Iván Tamayo protagonizan "Escenas de la vida conyugal". 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- De la mano del Grupo Actoral 80 llega a Caracas, Venezuela, Escenas de la vida conyugal, una obra original del autor sueco Ingmar Bergman que, tras romper paradigmas en el cine, la televisión y el teatro de su país, se estrena en el Teatro Trasnocho bajo la dirección de Héctor Manrique, y con Nohely Arteaga e Iván Tamayo como protagonistas.

La comedia dramática conquistó las tablas en España, Argentina, Perú, Chile y Uruguay, y ahora llega a Venezuela de la mano de GA80, institución comprometida con el teatro en el país y que busca, entre sus objetivos, representar a autores de impacto mundial y con la misma versión escénica que ha triunfado en otros mercados.

La obra expone a Juan (Tamayo) y Mariana (Arteaga), quienes relatan al público una secuencia de escenas que tiene que ver con su matrimonio y la relación que mantienen después de su divorcio, dentro de un ámbito atemporal y una dinámica donde alternativamente son personajes y narradores, rompiendo la cuarta pared y haciendo cómplice al público que se ve reflejado en muchas de las situaciones que ellos se plantean y resultan ser divertidas, dramáticas y abruptas, pero también conmovedoras y aleccionadoras.

Montaje

Héctor Manrique confiesa que siempre quiso traer la obra de Bergman a Venezuela, que se destaca por su universalidad y su vigencia.

“Es una historia de la que nadie se puede salvar, a todos nos toca, a los que hemos tenido una relación de pareja o afectiva, de ese tema tan extraordinario como es el amor y la vida en pareja; es una pieza de una sencillez y una universalidad asombrosa, una obra potente, inteligente y conmovedora; que te habla con una cotidianidad y una sabiduría de parte del autor que no juzga a los personajes, más bien los comprende y los justifica a ambos. Hablar de la convivencia y del amor de esa forma me parece enormemente seductor y necesario, y creo que el público pude sentirse muy bien, viéndose asimismo sobre el escenario”, manifestó en un comunicado.

Sobre el montaje, confiesa que lo ha trazado bajo una vuelta a un 'periodo blanco' en su estética de trabajo, donde deja que sea el espectador quien vaya poniéndole los colores a la obra. Sobre la elección de los protagonistas, afirma que: "es de esas obras que si no tienes un par de buenos actores, mejor no la hagas; pero en este caso contar con Nohely e Iván fue esencial para hacerla pues tienen muy buena química en escena, son actores muy potentes y ha sido un trabajo de ensayos de tres meses muy fértil e interesante".

Escenas de la vida conyugal se estrena el 22 de agosto al Trasnocho Cultural, con presentaciones viernes a las 8:00 pm y sábados y domingos a las 7:00 p.m., y las entradas pueden adquirirse en la taquilla del teatro ubicado en el C.C. Paseo Las Mercedes, Caracas, y por la web www.ticketmundo.com.ve.

La obra cuenta con la dirección, producción, musicalización y espacio escénico de Héctor Manrique; vestuario de Eva Ivanyi; asistencia de dirección de Sergio Malpica; asistencia de producción de Gisela Rojas; iluminación de José Jiménez; diseño gráfico de Pedro Borgo y fotografía de Aníbal Graffe.

