jueves 14  de  agosto 2025
MÚSICA

Karol G encabeza show de medio tiempo de la NFL en Brasil

Para Tim Tubito, director sénior de presentación global de la NFL, la elección de Karol G refleja la visión de la liga de resaltar la emoción del fútbol

La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025.&nbsp;

La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025. 

AFP/Giorgio Viera
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La cantante colombiana Karol G será la protagonista del espectáculo de medio tiempo en el partido inaugural de la temporada 2025 de la NFL, que por primera vez se celebrará en Brasil y marcará un hito en la historia del deporte ya que será su primera transmisión en vivo y exclusiva a través de YouTube de forma gratuita para todo el mundo.

El encuentro, que se realizará el próximo 5 de septiembre y enfrentará a los Kansas City Chiefs y a los Los Angeles Chargers en el Corinthians Arena de São Paulo, se espera que sea de un ambiente electrizante que combinará la pasión por el fútbol americano con el sabor y la energía de la música latina.

Lee además
La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025.  video
MÚSICA

Karol G sorprende con una emotiva versión a piano de "Se puso linda"
Los actores venezolanos Nohely Arteaga e Iván Tamayo protagonizan Escenas de la vida conyugal. 
ESCENA

Obra "Escenas de la vida conyugal" llega a Venezuela tras éxito en Europa

La intérprete de éxitos como Provenza y Bichota expresó su entusiasmo por este momento, asegurando que se siente orgullosa de representar la cultura latina en un escenario tan importante y que su espectáculo estará inspirado en el concepto “Sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”, una iniciativa de la NFL para integrar la identidad deportiva con las tradiciones culturales de la región.

Otras participaciones

El evento contará también con otras participaciones destacadas como la cantante brasileña Ana Castela, quien será la encargada de interpretar el himno nacional de Brasil, mientras que el saxofonista estadounidense Kamasi Washington dará vida al himno de Estados Unidos. Estos actos previos buscan resaltar la diversidad cultural que unirá a los espectadores de ambos países.

Para Tim Tubito, director sénior de presentación global de la NFL, la elección de Karol G refleja la visión de la liga de resaltar la emoción y el espíritu americano del fútbol, adaptándolo a las culturas y tradiciones locales. Por su parte, Angela Courtin, vicepresidenta de marketing deportivo y entretenimiento de YouTube, calificó el evento como: “un momento histórico que fusiona deporte, música y comunidad digital en una experiencia única”.

La transmisión comenzará con un programa previo a las 8:00 p.m. BRT (hora local), seguido por el inicio del partido a las 9:00 p.m. BRT, y podrá verse en vivo y sin costo a través de YouTube y YouTube TV.

Temas
Te puede interesar

Daddy Yankee se reencuentra con Mireddys González en tribunal de Puerto Rico

Príncipe William retira su apoyo al Príncipe Andrés por ofensas a Kate Middleton

La comedia teatral "Taxi" llega a las tablas del Teatro Tower

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción

 Imagen referencial.
LEYES

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (izq), abraza al portero italiano del París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, tras un partido del Mundial de Clubes.
FÚTBOL

Donnarumma dice estar "triste y decepcionado" tras ser apartado por el PSG

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio confirma presencia de fuerzas aéreas y navales de EEUU en Sur del Caribe

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
MÁS CAPACIDAD

Florida anuncia segundo centro para detención y deportación de inmigrantes ilegales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
NEGOCIACIóN

Trump busca en su encuentro con Putin detener los combates en Ucrania

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
INMIGRACIÓN

Florida: Denuncian brote de enfermedad y deficiente atención médica en "Alligator Alcatraz".

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro