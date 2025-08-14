Karol G encabeza show de medio tiempo de la NFL en Brasil

La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025.

MIAMI.- La cantante colombiana Karol G será la protagonista del espectáculo de medio tiempo en el partido inaugural de la temporada 2025 de la NFL , que por primera vez se celebrará en Brasil y marcará un hito en la historia del deporte ya que será su primera transmisión en vivo y exclusiva a través de YouTube de forma gratuita para todo el mundo.

El encuentro, que se realizará el próximo 5 de septiembre y enfrentará a los Kansas City Chiefs y a los Los Angeles Chargers en el Corinthians Arena de São Paulo, se espera que sea de un ambiente electrizante que combinará la pasión por el fútbol americano con el sabor y la energía de la música latina.

La intérprete de éxitos como Provenza y Bichota expresó su entusiasmo por este momento, asegurando que se siente orgullosa de representar la cultura latina en un escenario tan importante y que su espectáculo estará inspirado en el concepto “Sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”, una iniciativa de la NFL para integrar la identidad deportiva con las tradiciones culturales de la región.

Otras participaciones

El evento contará también con otras participaciones destacadas como la cantante brasileña Ana Castela, quien será la encargada de interpretar el himno nacional de Brasil, mientras que el saxofonista estadounidense Kamasi Washington dará vida al himno de Estados Unidos. Estos actos previos buscan resaltar la diversidad cultural que unirá a los espectadores de ambos países.

Para Tim Tubito, director sénior de presentación global de la NFL, la elección de Karol G refleja la visión de la liga de resaltar la emoción y el espíritu americano del fútbol, adaptándolo a las culturas y tradiciones locales. Por su parte, Angela Courtin, vicepresidenta de marketing deportivo y entretenimiento de YouTube, calificó el evento como: “un momento histórico que fusiona deporte, música y comunidad digital en una experiencia única”.

La transmisión comenzará con un programa previo a las 8:00 p.m. BRT (hora local), seguido por el inicio del partido a las 9:00 p.m. BRT, y podrá verse en vivo y sin costo a través de YouTube y YouTube TV.