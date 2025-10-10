Protagonistas de "Dinastía Casillas" sobre la serie: "está a otro nivel"

Concebida por Juan Camilo Ferrand y dirigida por Javier Fox Patrón, Dinastía Casillas, que la cadena trasmite de lunes a viernes a las 9 pm, se centra en cómo Ismael, personaje que encarna Iván Arana, toma el control de los negocios ilícitos de la familia, marcada por la violencia, las traiciones, la lealtad y el amor.
Isabella Castillo regresa a la historia en la piel de Diana Ahumada, figura clave en la lucha por el control del cartel. Completa el elenco protagónico María Fernanda Yepes, en el rol de Elizabeth, exesposa de El Chema.
DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los actores Iván Arana e Isabella Castillo sobre la evolución de sus personajes a lo largo de la trama y las enseñanzas que nos deja esta historia de ficción inspirada en el mundo del narcotráfico.
Arana asegura que su personaje regresa más determinado a liderar.
“Quienes han seguido la serie El señor de los cielos ya lo conocen. Ahora Ismael está tomando las riendas de todo el asunto. Ya ha madurado bastante, es muy completo. Y las situaciones, que está enfrentando junto a su prima en este momento de la historia, lo hacen tomar decisiones y acciones para sostener el legado. Estoy muy contento de seguir interpretándolo después de tantos años. Y también muy contento de trabajar con mi compañera y amiga, Isabella, en su personaje de Diana, que ayuda mucho a Ismael a encontrarse en escena. Lo estoy disfrutando muchísimo y espero que la gente lo reciba de la mejor manera”, expuso el actor mexicano.
Castillo, por su parte, describió a su personaje como una mujer muy fuerte.
“Es muy aguerrida con los pantalones bien puestos, pero sin perder su fragilidad y vulnerabilidad. Y en esta nueva historia creo que le va a tocar asumir muchas cosas. El hecho de que Ismael tenga que continuar con el legado del cartel de los Casillas, pues Diana siempre estará ahí para él, pero no siempre van a estar de acuerdo. Hay una relación nueva entre estos dos personajes. Diana tendrá que enfrentar situaciones y circunstancias diferentes a las que estaba acostumbrada. Y a nivel actoral eso ha sido un reto para mí, pero también se siente como regresar a casa en esta nueva versión de Diana, que es más fuerte”, dijo la actriz cubanoamericana.
“He aprendido mucho de ella y disfruto mucho poder interpretarla. Espero que el público también disfrute de estos personajes que ya conocía, porque nos han acompañado durante estos años”, agregó.
“Una historia diferente”
Aunque para Castillo la nueva trama tiene todos los elementos para seducir al público, prefiere dejarse sorprender.
“No me gusta tener expectativa de nada en la vida, pero esta historia está tan sólida y bien contada, y tiene tantos ingredientes nuevos que me atrevería a decirle al público que esperen todo lo que quieran y más. Nosotros no hemos visto aun el material que grabamos, lo que son los primeros capítulos, pero es algo a otro nivel que no se acostumbra a ver en televisión. Es un proyecto muy ambicioso que tiene todo: mucha acción y pasión. Y al ser una historia diferente, siento que el público la va a recibir bien”, expresó la actriz.
Para Arana, una reflexión que le deja haber encarnado a Ismael Casillas es que la vida continúa a pesar de cualquier situación.
“Hay que seguir para adelante. Yo lo veo un poco como Ismael, como llegó a esta historia después de tantos años. El seguir con tus propios sueños, el mismo personaje tuvo sus sueños, su búsqueda, y yo lo he ido acompañando también. Es una combinación bonita, porque me ha acompañado a través de varios años. Y he tratado de evolucionar al personaje, de encontrarle nuevas sensaciones, nuevos matices; me he encargado de nutrir al personaje. He tratado de encontrar a ese nuevo Ismael en esta nueva etapa de su vida, en este nuevo momento con todo lo que le sucede; he tratado de encontrarle esa fuerza. Desde que leímos el argumento, nos dimos cuenta de eso y creo que eso es muy importante”, expuso el actor.
Sin embargo, ha sido en las tablas donde Arana se ha sentido más desafiado actoralmente.
“He hecho teatro muy intenso, muy difícil también. Creo que ahí es donde me he topado con cosas más fuertes, pero eso que he hecho en las tablas me ha ayudado a estar haciendo televisión. Me está tocando ser actor de televisión, lo estoy asumiendo con mucho cariño, y estoy tratando de dar ese ingrediente, sobre todo, a Ismael, intentando abrazar todo lo que he aprendido de otros personajes. Pero estoy muy consciente de que es un personaje que me ha dado muchísimo, me ha dado una proyección muy grande. La gente me conoce por él. Entonces, estoy dándole su lugar a eso y tratando de entregarles algo bien hecho. Ojalá que así lo reciban”, dijo el actor.
Por otro lado, Castillo recordó cómo se enfrentó a Diana por primera vez después de haber encarnado otros personajes.
“Cuando Diana llegó a mi vida, yo venía saliendo de Nickelodeon y estaba acostumbrada a otro tono completamente diferente, a hacer personajes más dulces. Así que me costó mucho trabajo encontrar a Diana, creo que por lo fuerte que era. Y me cuestioné mucho a nivel actoral, sobre todo, cuando empecé en el proyecto, en cuanto a si lo que estaba haciendo estaba correcto o no”, contó la actriz.
“Hay varios personajes que me han costado mucho trabajo. En el proyecto anterior que hice con Telemundo, el personaje de Fernanda era bipolar, muy cambiante, y grabábamos 50 escenas diarias. Como actriz fue muy complicado; conocí cosas mías que no sabía que podía dar, sobre todo, por la rapidez con la que tenía que entrar en personaje, y salir y entrar en sensaciones nuevas. Fue un gran reto, al igual que interpretar a Diana”, añadió.
Ambos coinciden en preferir personajes que sean diferentes entre sí, pero también que no se parezcan a quienes los interpretan.
“Siempre es un reto hacer personajes que son distintos a uno, que manejan una energía distinta, y poder crear una empatía con ellos. A veces no logras entenderlos. Y no creo que se tenga que entender al personaje, sino interpretarlo lo más orgánicamente posible; lograr que sea tuyo, desde el texto hasta los movimientos, aunque sea muy distinto a ti; portarlo de manera tal que sea creíble, que trasmita y haya esa verdad que se requiere al interpretar cualquier personaje”, dijo Arana.
“Yo nunca le digo que no a ningún personaje. Siempre voy a tratar de dar mi mejor versión. Y a veces me equivoco y no lo logro. Cada personaje que he interpretado ha sido diferente y me ha retado de maneras diferentes. Cada uno es un mundo diferente, el cual me gusta mucho explorar. Es una manera de salir también de mi propia realidad, de disfrutar ser otra. Y a la que me pongan voy a encontrar la manera de hacerla mía, de darle verdad y existir en ella”, comentó Castillo.