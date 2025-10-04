sábado 4  de  octubre 2025
MÚSICA

Elvis Crespo y El Blachy presentan "Me Mataron" en final de Top Chef VIP

La final se llevará a cabo este lunes 6 de octubre, a las 7:00pm EST y se transmite por Telemundo en EEUU y Telemundo Internacional en Latinoamérica

Elvis Crespo y El Blachy durante ensayos para la Gran Final de Top Chef VIP.

Cortesía/Puntería Records
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Elvis Crespo regresa a Top Chef VIP para celebrar la gran final con música. El músico presentará por primera vez en televisión nacional su éxito Me Mataron junto a El Blachy, una actuación que promete hacer estallar el set del reality que pone a prueba las habilidades de cocina de los famosos.

"Regresar a Top Chef VIP para la gran final es como cerrar un ciclo con mucho cariño. Cuando entré al programa, no sabía cocinar, pero se me presentó esta oportunidad de estar en Top Chef VIP y me encantó en qué consistía el proyecto, un elenco de primera, a todos los quiero mucho”, expresó Elvis Crespo.

“Salí del show no porque quisiera irme, sino porque el álbum comenzó a explotar. Volver ahora, para cantar en la final un tema de ese mismo álbum es un homenaje a mis compañeros y a esa decisión difícil que tomamos. Estoy agradecido por haber sido parte de algo tan especial y ahora regreso con música, que es mi esencia”, concluyó.

La final se llevará a cabo este lunes 6 de octubre, a las 7:00pm EST y se transmite por Telemundo en EE.UU. y Telemundo Internacional en Latinoamérica, con el episodio disponible al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

La canción

Me Mataron es el segundo tema de una trilogía musical incluida en su álbum Poeta Herío, una propuesta que une el merengue típico dominicano con el estilo moderno y característico de Crespo.

El tema, que trata sobre el desamor con una energía irresistible para la pista de baile, ha conectado profundamente con el público. El video, dirigido por Mikel de la Cruz y Raúl Antonio, fue filmado en El Colmado en Higüey, República Dominicana, espacio simbólico que representa el corazón de la vida comunitaria latina.

Elvis Crespo regresó este 2025 con fuerza con su álbum Poeta Herío, marcando un capítulo profundamente personal en su legendaria carrera.

El álbum ha alcanzado una audiencia masiva en Estados Unidos, América Latina, España y el Caribe, con la fusión del estilo de Crespo de ritmos vibrantes y colaboraciones que han unido generaciones de artistas, incluyendo Arcángel, Ebenezer Guerra, El Blachy, Fariana, Ivy Queen, Jerry Rivera, La Insuperable, Luck-Ra, Oscarito, Toño Rosario y Víctor Manuelle.

