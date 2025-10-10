viernes 10  de  octubre 2025
Kate Middleton alertó sobre uso excesivo de pantallas en los hogares

En un nuevo ensayo, la princesa afirmó que los teléfonos son una distracción que aumenta lo que calificó como una epidemia de desconexión

La princesa de Gales, Kate Middleton, saluda tras una visita al Hospital Royal Marsden en el oeste de Londres el 14 de enero de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kate Middleton usa su plataforma para abogar por el bienestar familiar. Esta vez, la princesa de Gales advirtió sobre el daño que causan los teléfonos inteligentes en el desarrollo de los niños.

En un nuevo ensayo que publicó el sitio web del Centre for Early Childhood (Centro para la Primera Infancia), la futura reina de Inglaterra afirmó que los teléfonos son una distracción que fragmenta la atención y aumenta lo que calificó como epidemia de desconexión.

"Si bien las nuevas tecnologías ofrecen muchos beneficios, también debemos reconocer que desempeñan un papel complejo y, a menudo, preocupante en la sociedad", añade Kate en el ensayo que escribió junto con el profesor Robert Waldinger de la Universidad de Harvard.

Centre for Early Childhood es una iniciativa fundada por la princesa, enfocada en el desarrollo social y emocional de los niños durante sus primeros años de vida.

"Nos sentamos juntos en la misma habitación mientras nuestras mentes están dispersas entre docenas de aplicaciones y notificaciones. Estamos físicamente presentes, pero mentalmente ausentes, incapaces de conectar con las personas que tenemos delante", explicó con preocupación.

En su ensayo, la princesa reconoce que regular el uso de teléfonos y otras tecnologías es un desafío, especialmente para los padres de bebés nacidos en el mundo moderno y digital.

Sin embargo, un elemento crucial de su campaña es señalar que los primeros años son los más importantes para el bienestar a largo plazo de una persona.

La neurociencia, escribe junto con Waldinger, ha demostrado que los primeros años de vida son cruciales para la formación del cerebro de un niño, y cuando más se necesita la atención de los demás. Afirma que ese período es la oportunidad perfecta para sentar bases sólidas para el futuro.

La familia real

Kate, madre del príncipe George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10, y el príncipe Louis, de 7, cree que esta interferencia tecnológica afecta lo que, a su juicio, es un regalo fundamental que se puede brindar a los demás: atención plena.

Sus comentarios sobre este tema tan debatido llegan después de que su esposo, el príncipe William, revelara recientemente que la pareja tiene una estricta política sobre el uso de teléfonos inteligentes por parte de sus tres hijos.

"Nos sentamos y charlamos; eso es muy importante. Ninguno de nuestros hijos tiene teléfonos", declaró el príncipe en una entrevista con el actor Eugene Levy.

