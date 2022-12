Rachel Martin representa a Cuba en el Miss International

Rachel Martin es parte del Grupo H, y el certamen abrió el 30 de noviembre la votación en línea por medio de The Miss International App.

¿Quién es Rachel Martin?

En una entrevista que concedió a CiberCuba, Martin explicó que desde pequeña estuvo expuesta a manifestaciones artísticas como el ballet y el circo , pero su verdadera pasión siempre fue el modelaje, profesión que logró desarrollar cuando pisó suelo norteamericano.

“Practiqué ballet desde los 4 años y después comencé con el circo para seguir la tradición familiar y hacer lo que realmente amaba, pero nunca dejé atrás mi amor por la moda y el mundo de las pasarela (…) Siempre que había un certamen de belleza no me lo perdía, me sentaba frente al televisor y no me levantaba para nada a no ser a caminar y actuar como las concursantes, era como que me visualizaba y soñaba con que iba a llegar a ser como ellas y hoy en día a esa pequeña niña con miles de sueños se le cumplió uno de los tantos”, comentó la modelo sobre su infancia en Güines, Mayabeque, La Habana.

Martin destacó que una vez en Estados Unidos, comenzó a modelar para marcas de ropa y joyerías, así como tener acceso a contactos de la industria como fotógrafos internacionales.

Sin embargo, los concursos de belleza se toparon en su camino cuando una amiga la incentivó a participar en Nuestra Belleza Latina, donde fue aceptada, pero fue suspendido por la pandemia de Covid-19.

Más tarde se presentaría su oportunidad de participar en el Miss International 2022.

“Sin pensarlo me anoté sabiendo que ya era algo más grande e internacional, pero con mucha seguridad siempre y con fe de que sí lo lograría”, dijo Martín.

El próximo 13 de diciembre, Rachel Martín representará a Cuba en el certamen, una experiencia que ella ha catalogado como una de las más importantes de su vida.

“Hablo de Cuba y no puedo evitar llorar porque llevo a Cuba en el corazón, me enorgullece poner el nombre de mi isla en lo más alto que pueda existir porque ellos lo necesitan. Llevar una corona a mi tierra sería un orgullo, ver a mis cubanos disfrutar y tener una sonrisa por un logro como este no tiene precio”, agregó.

