Rachel McAdams honrada con estrella en Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz canadiense Rachel McAdams llega a los 77.os premios Tony en el Lincoln Center de Nueva York el 16 de junio de 2024.

MIAMI.- La Cámara de Comercio de Hollywood anunció que la actriz nominada al Premio de la Academia, Rachel McAdams , recibirá la estrella número 2.833 en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood. El evento tendrá lugar el próximo 20 de enero de 2026 a las 11:30 a. m. (hora del Pacífico).

La ceremonia , que reconocerá la trayectoria de McAdams en la categoría de Cine, contará con la participación de la presentadora Jenelle Reilly y los cineastas y actores Sam Raimi y Domhnall Gleeson, colaboradores cercanos en la carrera de la intérprete canadiense.

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, destacó mediante un comunicado la profundidad artística de la actriz.

"Desde sus destacadas actuaciones en Mean Girls y The Notebook hasta su nominación al Oscar en Spotlight, Rachel McAdams ha forjado una carrera notable. Sus interpretaciones transformadoras la han consolidado como una de las actrices más respetadas de la industria", expresó.

Trayectoria

Recientemente, McAdams ha diversificado su presencia en las artes escénicas. En 2024, debutó en Broadway con la obra Mary Jane, actuación que le valió una nominación al Premio Tony y el reconocimiento de la crítica neoyorquina con un Premio Theatre World.

En el ámbito cinematográfico, su papel en la adaptación de Are You There God? It's Me, Margaret (2023) fue galardonado por la Asociación de Críticos de Los Ángeles.

Por otra parte, el próximo 30 de enero de 2026, Disney estrenará su más reciente filme, el thriller Send Help, donde comparte créditos con Dylan O’Brien bajo la dirección de Sam Raimi.

La actriz también tiene previsto iniciar próximamente la producción de un nuevo thriller sobre inteligencia artificial para la plataforma Netflix, dirigido por Joseph Gordon-Levitt.