Rafael "Pollo" Brito celebra el amor con nueva canción

MIAMI.- Dueño de un ritmo propio y sin concesiones, Rafael "Pollo" Brito acostumbra a conquistar con su poderosa poesía cargada de recuerdos e imágenes, y un particular estilo que celebra los sonidos tradicionales venezolanos al más alto nivel, y en este lanzamiento del videoclip Usted sí es bonita lo demuestra.

“Mi vida musical ha cambiado a favor del público. Y ellos son lo primero que pienso cuando artísticamente decido crear o lanzar algo. Siento que tengo la intuición de saber qué les puede gustar o no, y sé que esto les va a encantar”, dijo el cantautor quien es ovacionado en Estados Unidos por sus espectáculos que celebran el bolero, la música venezolana, el merengue, la salsa, y en los que destaca por su enorme capacidad de improvisación que lo ha llevado a visitar más de 30 países, impartiendo clases en la Universidad de Tokio y llegando a tocar en lo quedó del histórico Muro de Berlín.

"Estoy muy emocionado de este nuevo lanzamiento y de este tema que nació de la nada, de verdad. Yo quería sorprender a Carmen cuando llegara a mi casa. En ese momento todavía éramos novios. En ‘Usted si es bonita’ comparo a Carmen con lo bonito de mi país, Venezuela. Y menciono varias cosas que me gustaban de ella, y que ahora me gustan todavía más”, dijo el intérprete venezolano.

Sobre el lanzamiento

Reconocido como intérprete de covers, Rafael ‘Pollo’ Brito ha recibido innumerables premios y es admirado en el medio artístico internacional por su prolífica manera de tocar el cuatro -que además de ser muy latina- destaca por estar estrechamente ligada a la gaita zuliana. Un ritmo que nace en el occidente de Venezuela, y que él mezcla a la perfección con la síncopa y la clave latina. Maestría que produce un sonido diferente que le ha dado ese sello único que esta vez plasma en ‘Usted sí es bonita’.

“Carmen ha sido parte fundamental de mi carrera y del hecho que pueda mantenerme centrado como ser humano. Esta canción la escribí en 2019, pero nunca la grabé, cosa que nos suele pasar a los compositores”, dijo el artista que sigue acaparando la atención del público con buena música en bajo, mandolina, guitarra, cuatro u oboe, que son solo algunos de los instrumentos que ejecuta arriba de un escenario.

‘Usted sí es bonita’ fue escrita de forma íntegra por el artista, y cuenta con arreglos de Carlos ‘El chupón’ Parra y la ingeniería de Santiago Cabriles. Y durante el estreno del video en la ciudad de Miami, él y su manager, Carmen Cecilia Romero, quien fue su novia durante cinco años, aprovecharon de casarse en una ceremonia civil.

Una oportunidad única en la que los asistentes pudieron disfrutar del mágico momento y de la historia de amor de la pareja que quedó plasmada en el video que refleja cómo se conocieron y la suerte de peripecias que tuvo que pasar el cantautor para conquistarla.

"La primera vez que escuché al Pollo cantarme ‘Usted si es bonita’ no salía del asombro. El tema describe de una manera tan hermosa y especial sus sentimientos hacia mí, que desde ese mismo momento supe que él estaba tan enamorado como lo estoy yo”, dijo Carmen Cecilia Romero.

Relanzamiento de su carrera

Radicado en Miami desde octubre del año 2017, Rafael ‘Pollo’ Brito reconoce que no visita Venezuela hace seis años, ya que actualmente se encuentra en proceso de recibir su residencia permanente en Estados Unidos. “Es duro”, comentó sobre dicha lejanía y nostalgia que también es parte de un nuevo ‘Pollo’ que regresa con una energía distinta y que congrega.

“Todos buscamos reinventarnos, y este lanzamiento representa eso, porque está lleno de primeras veces”, reveló el artista sobre el tema en el que convocó a Carlos ‘El chupón’ Parra, encargado de traer la influencia timbera, fusionada con arreglos suaves; y a Santiago Cabriles, ingeniero de sonido que cautiva con diversas transiciones y sorpresas.

Cabe destacar que, tras seis años en Miami, el Pollo Brito ya es un consentido del público cubano, razón por la que el artista aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los artistas de la isla y a la gente que ha acogido y respaldado en la capital de exilio histórico.

“Como defensor de mi tierra, Venezuela, no puedo negar que la música cubana desde que soy un niño ha tenido una gran presencia en mi vida. Y me provoca mucha emoción porque nunca pensé que sería amigo de una artista como Albita Rodríguez, jamás imaginé que Willy Chirino iba a conocer mi obra, y que Francisco Céspedes, Lena Burke o Aymée Nuviola escucharían mis canciones. Yo he tenido muchos padrinos cubanos en mi carrera, y a todos ellos los comparto mucho con lo que representa el músico maracucho [de Maracaibo] porque siempre defiende su esencia y sus raíces”, reflexionó.

“La influencia que tengo de Cuba es muy grande. Yo soy un ‘hijo musical’ de uno de los mejores soneros del mundo que es Oscar D'León, y la influencia cubana de él está a flor de piel, y eso yo también lo absorbí. Soy un improvisador, y mi manera de hacerlo se nutre de artistas como Albita y otros grandes improvisadores de Cuba y del mundo”, finalizó.