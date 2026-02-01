"Raíces", de Gloria Estefan, vence en los Grammy: Conozca los ganadores

Lady Gaga (derecha) recibe el premio al Mejor Álbum Vocal Pop por "MAYHEM" junto a Cirkut y Andrew Watt en el escenario durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Kendrick Lamar recibe el premio al Mejor Álbum de Rap por GNX en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Gloria Estefan (izquierda), ganadora del premio al Mejor Álbum Latino Tropical por “Raíces”, posa en la sala de prensa junto a Emilio Estefan (derecha) durante la 68ª edición de los Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- La élite de la música global se cita este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles para la 68.ª edición de los Premios Grammy. La gala, considerada la noche más importante de la industria, se prepara para encumbrar a los artistas que definieron el sonido del último año entre récords, debuts y actuaciones históricas.