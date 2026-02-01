lunes 2  de  febrero 2026
LISTA DE GANADORES

"Raíces", de Gloria Estefan, vence en los Grammy: Conozca los ganadores

La 68.ª edición de los Premios Grammy se prepara para celebrar a los artistas que definieron el sonido del último año entre récords y actuaciones históricas

Gloria Estefan (izquierda), ganadora del premio al Mejor Álbum Latino Tropical por “Raíces”, posa en la sala de prensa junto a Emilio Estefan (derecha) durante la 68ª edición de los Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Gloria Estefan (izquierda), ganadora del premio al Mejor Álbum Latino Tropical por “Raíces”, posa en la sala de prensa junto a Emilio Estefan (derecha) durante la 68ª edición de los Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Leon Bennett / Getty Images via AFP
Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS&nbsp;en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Kevin Winter / Getty Images via AFP
Kendrick Lamar recibe el premio al Mejor Álbum de Rap por GNX en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Kendrick Lamar recibe el premio al Mejor Álbum de Rap por GNX en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Kevin Winter / Getty Images via AFP
Lady Gaga (derecha) recibe el premio al Mejor Álbum Vocal Pop por MAYHEM junto a Cirkut y Andrew Watt en el escenario durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Lady Gaga (derecha) recibe el premio al Mejor Álbum Vocal Pop por "MAYHEM" junto a Cirkut y Andrew Watt en el escenario durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Frazer Harrison / Getty Images via AFP
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La élite de la música global se cita este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles para la 68.ª edición de los Premios Grammy. La gala, considerada la noche más importante de la industria, se prepara para encumbrar a los artistas que definieron el sonido del último año entre récords, debuts y actuaciones históricas.

A continuación, la lista de ganadores de las categorías principales de los Grammy Awards 2026:

Lee además
La cantante estadounidense Cher posa con su premio Bambi como ícono del arte y la humanidad durante la ceremonia de entrega del premio de medios alemán Bambi en Múnich, sur de Alemania, el 13 de noviembre de 2025. 
EN LAS REDES

Cher protagoniza hilarante momento en los Grammy Awards
Por segundo año consecutivo, Kendrick Lamar arrasó en los Premios Grammy al llevarse cinco galardones. 
MÚSICA

Kendrick Lamar, el rapero más galardonado de los Grammy

Mejor álbum tropical

Raíces - Gloria Estefan

Mejor álbum de rap

GNX - Kendrick Lamar

Artista revelación

Olivia Dean

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Mejor álbum contemporáneo country

Beautifully Broken - Jelly Roll

Mejor álbum pop vocal

MAYHEM - Lady Gaga

Mejor interpretación pop solista

Messy - Lola Young

Canción del año

Wildflower – Billie Eilish |Compositores: Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell

Grabación del año

Luther - Kendrick Lamar & SZA

Álbum del año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Temas
Te puede interesar

Dalái lama expresa agradecimiento por Grammy al mejor audiolibro

Bad Bunny hace historia al ganar Álbum del Año en los Grammy Awards

En imágenes: Momentos más memorables de los premios Grammy 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria