Raphael emite comunicado urgente luego de cancelar concierto en Murcia

El malestar de Raphael ha despertado la inquietud de algunos de sus fanáticos, quienes se cuestionan si las próximas fechas de su gira también podrían suspenderse

El cantante Raphael durante su actuación en la Maestranza, a 15 de septiembre de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España).

El cantante Raphael durante su actuación en la Maestranza, a 15 de septiembre de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España).

Europa Press/ Francisco J. Olmo
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Raphael se ha pronunciado tras cancelar, por motivos de salud, el concierto que tenía programado para el sábado 4 de octubre en Murcia, España. El intérprete de 82 años explicó en una misiva que la decisión responde a la recomendación de su equipo médico.

"Querido público. Por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON. El concierto se aplaza al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto, donde volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros", reza la misiva.

"Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia. Palante, siempre palante", concluye el mensaje del intérprete de Qué tal te va sin mí.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@raphaelartista)

Salud de Raphael

En los últimos meses, Raphael había protagonizado un regreso triunfal a los escenarios luego de que en diciembre de 2024, el artista fuera diagnosticado con un linfoma cerebral primario, con dos nódulos localizados en el hemisferio izquierdo.

Sin embargo, tras someterse a tratamiento y mantenerse alejado de la escena pública, Raphael reapareció el 15 de junio en el Teatro Romano de Mérida, donde regresó al escenario con el apoyo de sus hijos y nietos. El artista fue ovacionado por el público, y se dejó ver emocionado.

Entonces, el cantante concedió una actuación de más de dos horas, demostrando que mantenía fuerzas para continuar extendiendo su legado musical.

Aunque Raphael ha tratado de mantener activa su agenda artística, el 28 de septiembre suspendió su presentación en Zamora, la cual estaba contemplada como el cierre de la gala de entrega de los premios de la Fundación Caja Rural de Zamora.

En ese momento, el equipo informó que atravesaba un proceso gripal que le impedía actuar. Tres días más tarde se puede conocer que el malestar que ha aquejado al artista es una bronquitis.

El concierto en Murcia forma parte del Festival Murcia ON, uno de los grandes referentes musicales del sureste de España. "Este ciclo de conciertos, que se extiende de mayo a octubre, reúne cada año a destacados artistas nacionales e internacionales en el emblemático coso taurino de la ciudad. La actuación del cantante de Linares era uno de los platos fuertes de la programación, pero la bronquitis que padece le ha obligado a cancelar su cita con el público murciano", explica ¡HOLA!.

El malestar de Raphael ha despertado la inquietud de algunos de sus fanáticos, quienes se cuestionan si las próximas fechas de su gira -11 de octubre en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, el 18 en la plaza de toros de Almería y los días 24 y 25 en el Auditorium de Palma de Mallorca- también podrían suspenderse.

