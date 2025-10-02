Belinda reacciona a declaraciones de Lupillo Rivera sobre presunto romance

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de L'Oréal Paris "Walk Your Worth" como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.

MIAMI.- Tras el lanzamiento de su autobiografía Tragos amargos, el intérprete Lupillo Rivera expuso algunos detalles de su fugaz romance con Belinda. Sin embargo, la cantante no se habría pronunciado al respecto hasta ahora, cuando fue interceptada por la prensa mexicana.

Cuando los reporteros le insistieron en conocer su percepción sobre las declaraciones de Rivera en torno a una presunta relación de siete meses y sus planes a futuro, la también actriz y modelo aseveró: "No tengo nada que hablar al respecto".

Belinda Schüll, madre de la artista, también fue cuestionada al respecto; pero, al igual que hizo su hija, prefirió hacer caso omiso a las preguntas. "No tengo ni idea, yo de chismes paso", aseveró.

Romance

Fue durante una entrevista que concedió al programa Buena vibra, ahondó en el tema y expuso algunos detalles sobre el affair.

El intérprete de 53 años explicó que se conocieron durante su participación como coaches en el reality La voz México, y poco a poco fueron entablando una relación más cercana.

El músico no titubeó al reconocer que incluso llegaron a hablar sobre la posibilidad de tener sus propios hijos, señalando que les hacía ilusión tener gemelas; y que incluso Belinda y su hija se llevaban muy bien.

"Ella y Lupita conectaron muy bien. En una ocasión me las encontré en la alacena comiendo en la madrugada cereales y leche", dijo el cantante.

Sobre la relación de siete meses, Rivera enfatizó que fue algo lindo. "La traté con mucho cariño. Su equipo de trabajo lo sabía, que la trataba con mucho cariño, su mamá, su papá. Y punto y aparte, se acabó", explica.