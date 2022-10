Raphy Pina desmiente a Don Omar en pelea con Daddy Yankee

Mientras Daddy Yankee, de 46 años, continúa su gira Legendaddy por Latinoamérica; Don Omar llamó la atención hace unos días por hablar sobre lo que lo terminó alejando de su colega y su hoy mánager, Raphy Pina después de haber programado una gira de conciertos juntos.

Después de siete años, la estrella del reguetón contó por qué la gira Kingdom, que inició con Daddy Yankee en 2015, no funcionó.

Según el músico, desde la planificación del tour se presentaron desacuerdos, pero siguieron intentándolo hasta uno de sus conciertos en Las Vegas, cuando notó que, al salir al escenario, la consola y las máquinas habían sido desconectadas tras el show de Daddy.

Como recuerda en la entrevista que concedió al canal de YouTube El Chombo, la molestia de Don Omar lo llevó hasta el punto de abandonar el concierto y no presentarse ante miles de espectadores.

“No soy empleado de nadie y no me gusta que me falten al respeto o a nadie”, confesó.

Raphy Pina responde a Don Omar desde la cárcel

Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, le respondió al reguetonero cuando este lo involucró en su entrevista por ser el mánager de Daddy Yankee.

Desde la cárcel, en Carolina del Norte, donde cumple una codena de 41 meses por posesión ilegal de armas, el empresario y dueño de Pina Records publicó un video de 33 minutos, en el que afirmó que, desde un inicio, contrario a lo que el cantante dice, era "Team Don Omar".

Además de mostrar contratos que desmienten algunas afirmaciones del intérprete de Pobre diabla, Raphy Pina publicó una foto en sus cuentas de Instagram junto a Don Omar, y aseguró que desde hace un tiempo ya tenía listas las pruebas en su contra, pues sabía que por "su modus operandi" sus declaraciones llegarían justo cuando “el mejor de todos los tiempos” (refiriéndose a Daddy Yankee), se encuentra presentado su última gira musical.

“Sé que no es fácil cometer errores y dar la cara, ¿VERDAD? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda TODA una vida perfecta por delante con el favor de DIOS; a ti te queda confesarte con ÉL para que dejes ya la nube GRIS que te rodea y camines en el SOL”, sostuvo el productor.

En el video, Raphy Pina habla de “emails y textos de las excusas y faltas de respeto que llevaron al fracaso de este concepto” además de otros comportamientos de Don Omar donde no tuvo en cuenta lo pactado ni firmado con Daddy Yankee.

Entre otras revelaciones, el marido de Natti Natasha se refirió a la falta de preparación de Don Omar frente al trabajo que realizó Daddy Yankee, quien ensayó todos los días, marcó cada punto del escenario y se vistió de acuerdo al mano a mano musical, de cuatro rounds, que, musicalmente, definiría al mejor.

De acuerdo con Raphy Pina, aunque él pertenecía al equipo de Don Omar y había ideado la gira, se dio cuenta de la diferencia entre los dos artistas a la hora de asumir el compromiso. Según su relato, el vocalista abandonó el show de Las Vegas cuando no había finalizado su presentación y lo hizo sin dar mayores explicaciones.