Rashel Díaz celebra 25 años de carrera en "Despierta América"

Tras ello, Rashel Díaz agradeció a Univision la invitación a la cadena, la cual considera como su universidad.

"Lindo, la verdad yo feliz de regresar a esta casa. Yo siempre digo que Univision fue esa universidad donde yo llegué, donde no sabía nada de televisión", indicó la conductora, quien recordó cómo fueron sus inicios en la televisión.

"Esto que vemos adelante que se llama teleprompter, yo no sabía lo que era. A mí me decían lee el prompter, y yo decía: 'qué es eso'", contó la presentadora de 47 años de edad. "Yo llegaba a Univision sin saber absolutamente nada de televisión y aquí empecé a aprender de la mano de Don Francisco, el grande, y a partir de ahí empezó toda esta aventura hermosa que he vivido, de la cual estoy agradecida; sobre todo el poder estar aquí, celebrando estos 25 años, que yo sé que sirven para que usted comprenda que sí se puede y que tener un sueño vale la pena", afirmó Rashel Díaz.

Asimismo, la también exconductora de Un nuevo día habló acerca de sus nuevos proyectos como conferencista y empresaria.

"Hace ya aproximadamente tres años, todos saben que soy fiel seguidora de Jesús. Soy cristiana, mi familia lo es, y desde que empecé a tener esa relación con él (Jesús), entendí que todos nacemos con un propósito. Y empecé a entender el mío", dijo. "Y el mío tenía que ver con mi experiencia vivida, obvio como mujer, las cosas que pasé, que a lo mejor en ese instante no lo entendemos. Pero tenía un propósito y era contar y hablar", añadió.

"Empecé con conferencias de mujer a mujer, y de esa manera me fui llevando hasta entender que todo lo que hacía tenía que ver con eso", explicó la también empresaria, quien en esto momentos lleva su propia línea de joyería.

Ante los 25 años de carrera profesional, Rashel Díaz también recibió un reconocimiento por parte de Univision.

"Muchas gracias a todo el equipo de @despiertamerica por hacerme sentir como en casa y por las sorpresas. Valoro cada muestra de afecto que recibí hoy. Por supuesto, muchas gracias a los que nos acompañaron desde casita. Estoy muy contenta de haber podido compartir con ustedes a través de la pantalla. Me siento súper agradecida con el apoyo que me han brindado todos estos años, ¡ha sido increíble!. Los quiero mucho", expresó Rashel desde su cuenta de Instagram.