Rashel Díaz con mucho dolor sacrificó a su perro enfermo

Rashel Díaz dijo que el viernes en la mañana notó que había mucha sangre alrededor de su perro.

"Estaba lleno de sangre y empiezo a chequear y vimos que él había tratado de abrir la rejilla y pensamos que se había dañado", contó llorando.

Una vez que recibió atención médica, dieron con la causa.

"Cuando lo sedaron él vio que tenía un tumor, era un tumor que tenía aparentemente desde hace mucho tiempo como detrás, en la parte de la mandíbula que le tomaba el ojo y aparentemente ya le había hecho metástasis. Nosotros la verdad no sabíamos qué hacer".

"Obvio cuando él nos dice: 'La mejor recomendación de mi parte es ponerlo a dormir porque ya él está sufriendo, está con dolor', uno como ser humano se pone egoísta, lo que quiere es tenerlo: 'No importa haz lo que tengas que hacer'", relató.

Al final, Rashel Díaz tomó la decisión de sacrificar a su perro querido conjuntamente con su esposo y sus hijos.

"Dijimos: 'No queremos esa vida para él, no es lo que queremos para él y vamos a quedarnos el tiempo feliz que le dimos con nosotros'. Y con mucho dolor decidimos ponerlo a dormir, a descansar para que no sufriera", dio a conocer la conductora desconsolada.

"Mi hijo y mi esposo decidieron no estar mientras lo dormían, Daniela (su hija) y yo sí quisimos estar porque yo decía: 'No, estar ahí solo mientras lo duermen, yo prefiero que nos vea a nosotros'. Y hasta el último momento estuvimos ahí y le decíamos mucho: 'Te amo, gracias por todo'. Y así le dijimos adiós", expresó.