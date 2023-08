RBD se reencuentra con su público tras 15 años de ausencia

"Nuestro himno al amor. ¡Gracias por esta primera noche!", escribió Anahí en sus redes sociales al compartir un video de su presentación al interpretar Sálvame.

"Este momento... si supieran lo que estos cinco corazones sentimos al volverlos a ver", agregó la cantante en otra publicación al mostrar una fotografía de la agrupación sobre el escenario.

Asimismo, Dulce María compartió un emotivo mensaje sobre su sentir ante la experiencia que supone reencontrarse con la fanaticada 15 años después.

"No puedo dormir... no tengo palabras para explicarles todas las emociones que pasan por mi mente, mi cuerpo y mi corazón; es demasiado. No puedo creer que después de 15 años esta historia siga viva en tantos corazones. Hoy ese 'hasta luego' se convirtió en 'hasta al ratito'. Que Dios nos cuide, bendiga a todos y a los que están viajando para vernos. Gracias a todos los que son y han sido parte para construir esta historia que ya no es de nadie más que de ustedes. La gente que ha mantenido viva esta generación que está más viva que nunca. Los amo, muero de nervios, miedo, emoción y ganas de que se vayan con el corazón más feliz. Gracias, gracias, gracias. Hasta al ratito", dijo la también actriz de 37 años.

"Ahora sí es una realidad, RBD para ti y por ti. Gracias por regalarnos una noche inolvidable llena de amor y por ese abrazo enorme que nos cobijó el alma. Pasaron 15 años para volver a estar aquí, pero tú nunca te fuiste, RBD; estás más vivo que antes y con una identidad más clara que nunca porque somos lo que ves ahí: millones de personas en un solo corazón. Gracias, no hay palabras para poder expresar todo lo que siento… los amo", expresó Maite Perroni en su Instagram.

Pese a que el sexto integrante de la agrupación mexicana no estuvo, Ponche Herrera, Soy Rebelde Tour apenas está comenzado con una gira que se prolongará hasta 2024.

