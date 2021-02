Rebel Wilson: La gente me trata mejor luego de que adelgacé

"Lo interesante es cómo te tratan otras personas", enfatizó Rebel Wilson.

La actriz de "Perfect Pitch", quien perdió más de 30 kilos, afirma que está muy contenta de haber tomado la decisión de cambiar su régimen alimenticio.

Embed

"Tuve sobrepeso durante unos 20 años (...) estoy orgullosa es de hacer esto y de tener mucho más equilibrio ahora en mi vida", explicó Rebel Wilson.

En la entrevista a la actriz se le preguntó si su transformación física la había cambiado como persona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebel Wilson (@rebelwilson)

Rebel Wilson expresó que siempre ha tenido confianza, pero que sí ha notado que otras personas reaccionan de manera diferente cuando la tratan.

"Me gusta pensar que me veía bien en todos los tamaños y esas cosas y siempre he tenido mucha confianza. Así que no era como si no tuviera confianza y ahora estuviera supersegura (...) Creo que lo que ha sido realmente interesante para mí es cómo te tratan otras personas. A veces, al ser más grande, la gente no necesariamente te mira dos veces", dijo.