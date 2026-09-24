jueves 24  de  septiembre 2026
MÚSICA

Confirman actuaciones de Ozuna, Manuel Turizo y Pablo Alborán en los Latin Billboard 2026

La gala tendrá como maestros de ceremonias a la actriz colombiana Carmen Villalobos, que ya la presentó en 2024, y al comunicador mexicano Javier Poza

El cantautor puertorriqueño Ozuna.

El cantautor puertorriqueño Ozuna.

Cortesía/Artist Solutions

MIAMI.- Los cantantes Ozuna, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Tito Double P figuran entre los doce primeros artistas que actuarán en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebran el próximo 22 de octubre en Miami, según anunció este jueves la cadena Telemundo.

Otros artistas que cantarán en la gala son el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, cuyo disco 'La parranda es mía' opta a álbum tropical del año; Xavi, candidato a canción regional mexicana del año por 'No capea', con Grupo Frontera, y el trío de hermanos Yahritza y Su Esencia, que estrenó su primer álbum, 'Metamorfosis'.

Lee además
Escena de la obra Odd Man Out.
RESEÑA

"Odd Man Out", una propuesta de teatro ciego en Miami
Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. video
MÚSICA

Taylor Swift lanza adelanto del videoclip "Patient Zero" a estrenarse en los VMAs

Otros artistas

También subirán al escenario el mexicano Carlos Rivera, que llevó su gira 'Vida México' de su país a España, y el colombiano Kapo, que encabezó varias listas de Billboard con 'La villa', junto con Ryan Castro y Gangsta.

Completan el cartel la rapera dominicana Melymel, conocida como 'La Mamá del Rap'; el intérprete de música mexicana Chuyin, que presenta su disco de debut, 'Los locos nunca mueren', y la cantante filipino-cubana Riza, que colaboró con Pablo Alborán.

La gala tendrá como maestros de ceremonias a la actriz colombiana Carmen Villalobos, que ya la presentó en 2024, y al comunicador mexicano Javier Poza, que lo hizo en 2025.

La ceremonia se transmitirá en directo por la cadena Telemundo y la plataforma Peacock, y llegará a América Latina y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Nueva York regala 70.000 entradas gratis para la Ópera Metropolitana

Directores de "NAZA" anuncian que el documental estará en internet

Miss Jamaica 2025 demanda a la Organización Miss Universo por negligencia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.
COLOMBIA

De la Espriella confirma: integrante de disidencia de las FARC se entrega para evitar ser abatida

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
NARCOTRÁFICO

La Fiscalía de Nueva York rechaza la libertad de Cilia Flores por riesgo de fuga

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda), camina junto a su hijo Noam Leiter tras ofrecer una declaración a la prensa en el hospital Shaarai Tzedek de Jerusalén el 24 de septiembre de 2026.  
ATAQUE TERRORISTA

El embajador de Israel en EEUU dice que su hijo lucha por su vida

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

Te puede interesar

Imagen referencial
SANCIONES

Florida exige acelerar revisión y retirada de libros en escuelas públicas

Por Daniel Castropé
El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

Según la definición de los Centros para el Control y la Prevención de Efermedades (CDC), la fascitis necrosante es una infección bacteriana rara que se propaga por el cuerpo rápidamente y puede causar la muerte. 

Suben a 12 las muertes por la bacteria 'come carne' en Luisiana y Florida

Un lugar tradicionalmente visitado por turistas en Vedado parece casi vacío debido a la falta de visitantes en La Habana.
Economía

El turismo en Cuba sigue en picada tras un agosto con apenas 30.490 visitantes