Recuerdan a El Dany por el que sería su cumpleaños 32

Su gran amigo y colega de la música, Yomil, publicó en su cuenta en Instagram un emotivo mensaje acompañado por una fotografía en la que aparecen juntos.

"Un día como hoy, 6 de enero, nació un grande, mi mejor amigo. Feliz cumpleaños, @danny_mas_duro. Aquí estamos en tu esquina, la que te vio crecer. Te extraño mucho Danilo", escribió Yomil.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yomil (@yomil_champions)

Asimismo, la esposa de El Dany compartió un video en el que aparecen ambos besándose.

"Hoy celebramos tu día. Te recordaremos siempre con sonrisas y lindos recuerdos. Te amo por toda la eternidad, @danny_mas_duro", expresó Iraisel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por I r a i s e L (@iraisel_55)

La pequeña hija de El Dany, también le dedicó un mensaje a su padre. En su cuenta de Instagram publicaron dos fotografías en las que aparecen el reguetonero y Daniela: en la primera, ambos posan desde un restaurante; en la segunda, los dos se muestran tiernamente dormidos.

"Tengo tantos recuerdos a tu lado, que jamás olvidaré. Papá eres el amor de mi vida. Feliz cumpleaños papito, hasta el cielo vuelan mis besitos, @danny_mas_duro", se lee en la cuenta de Daniela Muñoz.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani_mas_dura (@danielababy)

Daniel Muñoz Borrego, conocido como El Dany, falleció en la madrugada del 18 de julio de 2020 en el Hospital Calixto García, en la capital de Cuba, a causa de un paro cardíaco, según reportó la prensa oficialista. Pero la familia considera que hubo negligencia médica en la muerte del artista, que falleció a la edad de 31 años.

"Sinceramente estoy sacando las fuerzas de donde no las tengo. Ayer me pasé el día mal. Hoy igual: amanecí mal. Yo no me lo creo. Lo que sucedió con él fue una negligencia médica", dijo el cantante Yomil al enterarse de la triste noticia.